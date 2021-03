Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (21/3)

Lua anuncia um domingo caseiro



A Lua entra às 9h19 desta manhã em Câncer e até depois de amanhã estará neste signo, que é seu próprio domicílio zodiacal. Nele, a Lua vibra mais poderosa do que nunca. Nosso satélite começa a crescer às 11h42 e assim favorece nossos empreendimentos. A passagem da Lua por Câncer facilita as questões domésticas, familiares, femininas e infantis. Ela estimula nossa necessidade de isolamento e sossego, por isso ficar calmamente em casa e dar maior atenção aos assuntos caseiros é ótima pedida. Nossa sensibilidade e nosso romantismo estão em alta e por esse motivo os momentos de solidão a dois prometem ser especialmente intensos e gratificantes. Em Câncer, a Lua pode inclinar a um certo saudosismo, por isso é importante que a gente não fantasie demais e se concentre plenamente no aqui-agora. Convém nós não ficarmos remoendo antigas frustrações e percebermos o quanto é verdade que "águas passadas não movem o moinho". Como o Sol está em tensão com a Lua, é importante que a gente não se deixe levar demais pelas emoções e mantenha uma atitude estável.



Áries

Agora a Lua magnetiza seu signo de concepção, onde faz com que estes dias sejam excelentes para você se concentrar nos assuntos domésticos e colocar as coisas em dia em casa. Para manter a paz, não se deixe levar excessivamente pelas emoções nem se envolva em confrontos com os familiares. DICA: mantenha o bom humor.



Touro

As atividades culturais e intelectuais estão bastante beneficiadas pela Lua. Ela ativa sua mente, acentua sua capacidade de aprendizado, favorece os estudos e leituras e faz com que o momento seja ótimo para você se informar e se atualizar. DICA: não seja exigente demais nem se envolva em discussões inúteis e desgastantes.



Gêmeos

Como a Lua agora está em seu setor material, aproveite estes dias para se concentrar nas questões concretas e atue no sentido de colocar seus projetos em execução. Seu senso prático está em alta, e você pode atuar com especial competência. DICA: evite as compras de impulso e atenha-se apenas aos gastos rotineiros.



Câncer

Até depois de amanhã a Lua transita sobre seu signo, por isso esse período é de intensa energização para você, que pode recarregar plenamente suas baterias físicas e emocionais. DICA: aproveite esta fase para se embelezar, cuide do visual e concentre a atenção em tudo aquilo que lhe diz diretamente respeito.



Leão

O fato de a Lua estar em seu setor espiritual faz com que estes dias seja ótimos para você se isolar, praticar a meditação e concentrar o pensamento nas coisas boas que deseja ver realizadas para si e para todos. DICA: desacelere o ritmo e procure dar maior atenção às sua necessidade de crescer e amadurecer interiormente.



Virgem

Curtir seus amigos e estar em grupo são as melhores pedidas nesta fase, em que a Lua estimula seu lado fraternal e solidário. O momento também é ótimo para você fazer planos, se programar para o futuro e estabelecer metas para ele, mas com realismo. DICA: não faça gastos fantasistas e mantenha-se dentro do orçamento.



Libra

A Lua lhe ajuda a manter o foco e a estabilidade em todas as situações. Você pode se concentrar melhor no trabalho, mas para que tudo vá bem, contenha seus ímpetos e pense ainda melhor antes de tomar qualquer decisão ou iniciativa importante. DICA: reserve um tempo para relaxar e se reequilibrar por dentro.



Escorpião

Viver situações diferentes e sair da rotina é essencial nesta fase, em que a Lua acentua sua curiosidade e necessidade de novidades. Aproveite para ler mais, assista documentários interessantes e procure aprender. DICA: no amor, não se iluda nem espere demais de quem você gosta, para não sofrer nem se decepcionar.



Sagitário

Tudo o que represente transformação está beneficiado pela Lua, que lhe dá condições de romper com tudo o que já era e abrir-se para novas vivências. Você anda muito mais perspicaz, e está em condições de ver através da aparência das coisas. DICA: administre o seu potencial com inteligência e evite os desperdícios.



Capricórnio

A passagem da Lua pelo signo complementar ao seu dá particular ênfase às relações pessoais e faz com que a fase seja muito favorável às alianças e parcerias. Unir-se aos outros tende a ser produtivo, mesmo porque sua capacidade de cooperação anda marcante. DICA: não se envolva em disputas e evite a competitividade.



Aquário

Sua capacidade de trabalho está em alta graças à Lua, que torna a fase excelente para você dedicar às atividades práticas e demonstrar seu lado mais eficiente. Você tende a executar tudo com maior capricho, e os bons resultados não se farão esperar. DICA: os cuidados com o organismo serão particularmente frutíferos.



Peixes

Seu astral está elevado pela Lua, que reforça sua capacidade criativa e lhe estimula a dar o melhor de si em todas as áreas nas quais você atua. Você tende a agir de modo muito mais determinado e pode afirmar-se vigorosamente. DICA: os amores vão de vento em popa e você pode expressar ainda melhor aquilo que sente.