Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (2/10)

Hoje é um dia muito importante, tanto no cenário astrológico, quanto politicamente. A Lua entra na fase crescente em Capricórnio, que é um signo relacionado à ordem, ao poder ao e dever, ou seja, tem tudo a ver com o momento que estamos vivendo como sociedade. A influência de Capricórnio chama a atenção para as nossas responsabilidades, e nos ajuda a refletir um pouco mais antes de votar, já que essa é uma das decisões mais importantes para um cidadão. Devemos tomar cuidado com os sentimentos exaltados, já que durante o dia a Lua formará uma quadratura com Júpiter, e outra com Vênus. Esses aspectos nos convidam a respirar fundo, e a não deixar que os exageros e ânimos exaltados afetem nossas decisões e a nossa capacidade de dialogar - que é muito diferente de brigar, gritar ou tentar impor sua opinião. Tenha cuidado com as redes sociais e com as manifestações políticas ao longo do dia - não devemos esquecer que o respeito deve sempre vir em primeiro lugar. A boa notícia astrológica, que nos ajuda a lidar com esse momento que pode ser turbulento para o país, é que Mercúrio retrógrado finalmente chegou ao fim, e promete trazer mais clareza mental.

Capricórnio

A Lua crescente em Capricórnio evidencia a força do seu signo, te ajudando a estruturar melhor suas metas. Esse trânsito é um bom momento para começar a planejar novos projetos. Tudo que é bem pensado e planejado funciona melhor. Mas não devemos nos esquecer das responsabilidades do dia.

Aquário

O Sol em Libra evidencia a necessidade de dialogar e ouvir o ponto de vista das outras pessoas ao seu redor. Isso pode ser difícil no contexto do dia, já que você pode sentir a necessidade constante de convencê-las da sua opinião. É preciso ter paciência e não se deixar levar pelas emoções e ânimos exaltados.

Gêmeos

A presença do Sol em Libra o influencia a ter mais momentos com as pessoas que ama, configurando um ótimo momento para fortalecer suas relações. Além disso, com o fim da retrogradação de Mercúrio, seu planeta regente, será preciso ter muita paciência para não querer colocar todas as ideias em ação de uma só vez. Tire um momento para organizar sua semana e focar nas novas ideias que surgirão.

Libra

O Sol em seu signo traz, naturalmente, a necessidade de encontrar equilíbrio, e isso pode estar muito presente nas decisões do dia. A sensação de angústia para tomar a melhor decisão pode acabar influenciando seu humor, e é preciso não colocar tanto peso sobre si mesmo. Reveja seus valores e virtudes para tomar uma decisão que seja compatível com a sua essência.

Leão

O Sol em Libra traz para as pessoas de Leão a necessidade de socialização, amplificando uma característica já presente na sua vida: estar ao lado de quem você ama. Tire um momento do seu dia para seus amigos e família. Além disso, tente dialogar de forma clara e com respeito, mesmo que questões políticas possam estar exaltadas durante o dia de hoje.

Câncer

A Lua crescente que acontece hoje em Capricórnio, junto com o fim da retrogradação de Mercúrio, te ajuda a tomar decisões mais assertivas, principalmente no contexto político do dia. A disciplina e o discernimento, características capricornianas, também podem favorecer seus relacionamentos, caso você esteja disposto a escutar o outro de coração aberto.

Áries

A Lua em Capricórnio traz aspectos desafiadores para o dia dos arianos, e a sua impulsividade pode acabar deixando você um pouco exaltado, já que precisa tomar grandes decisões. Não deixe que as tensões desse dia afetem suas ações e a forma de se relacionar. Tenha cuidado ao se comunicar e agir.

Touro

O fim da retrogradação de Mercúrio te convida a ter mais clareza sobre suas emoções, por isso, tire um momento do seu dia para pensar nos seus relacionamentos. Mas não se esqueça das tensões presentes no dia, já que a Lua em Capricórnio forma uma quadratura com Vênus seu planeta regente, o que pode despertar algum assunto desafiador.

Peixes

A presença da Lua em Capricórnio vai evidenciar a necessidade de cumprir com suas responsabilidades. Fique atento como isso pode afetar suas emoções, principalmente pelas tensões do dia. Tenha cuidado para não acabar fugindo da realidade. Para amenizar essa tensão, busque conversar com as pessoas que ama e não ficar muito tempo imerso nas redes sociais.

Sagitário

Mercúrio, que estava retrógrado até hoje, vinha influenciando na sua comunicação. Essa nova movimentação de Mercúrio, conjunta à influência da Lua crescente em Capricórnio, traz uma cobrança por resultados e preocupação com as decisões que deve tomar, tente lidar de forma consciente com a ansiedade que isso lhe gera. Hoje pode ser um bom dia para testar novas formas de dialogar.

Virgem

O fim da retrogradação de Mercúrio, seu planeta regente, faz com que se sintam um alívio de toda tensão que vinham carregando nas últimas semanas. Você vai se sentir mais focado, podendo assim dar continuidade as suas ideias e trabalhos que ficaram parados.

Escorpião

O fim do movimento retrógrado de Mercúrio pode vir com uma necessidade de retomar seus projetos com força total. Você pode sentir uma ansiedade para começar novos projetos e planos. Não tenha medo de ousar e confiar no seu potencial, mas lembre-se que precisamos ter equilíbrio e respeitar nossos limites.



