Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (20/8)

A Lua segue no signo de Libra numa negociação linda com a Vênus em Leão. E essa interação potencializa o desejo de vínculo, ou seja, de amar e ser amado. O domingo promete leveza e otimismo! Que tal reunir amigos ou a família num almoço super especial?

O dia será propício para encontrar pessoas interessantes. Se você está solteiro ou já vem paquerando há algum tempo, aproveite o dia de hoje para conquistar o olhar desse outro. E se você já está num relacionamento, fortaleça ainda mais esse vínculo.

Você também pode escolher sua própria companhia e satisfazer suas vontades. Aproveite o domingo para cuidar de si, aprecie como anda a relação com seu corpo e autoimagem. Observe o que acontece ao seu redor, pois essa troca harmoniosa - Lua e Vênus - quer te ensinar que você não precisa se esforçar tanto, pois as pessoas vão te amar do jeitinho que você é. Você só precisa “Ser”, se sentir bem e se sentir “em casa”, onde quer que você esteja.

Áries

Aproveite o domingo para fazer algo prazeroso. O aspecto harmonioso entre Lua e Vênus promete um dia leve e divertido ao lado de boas companhias.Pode ser um passeio romântico ou uma volta só para desopilar, aproveite as boas conexões que esse dia pode lhe proporcionar. Você vai iniciar a semana revigorado.

Touro

Nada melhor do que reforçar os laços com quem você chama de família. Promova um encontro, pode ser um almoço ou jantar, crie uma atmosfera acolhedora. As memórias e histórias contadas podem render boas risadas. Esse momento irá nutri-lo emocionalmente e renovar as energias estagnadas para iniciar a semana.

Gêmeos

Chegou a hora de relaxar um pouco. Essa sintonia entre Lua e Vênus pede um almoço tranquilo com poucos amigos ou um passeio calmo com a família. Nada de badalação. Busque companhias agradáveis, pois é o bom papo a as boas risadas que vão te ajudar a recompor as energias para iniciar a semana.

Câncer

A interação entre Lua e Vênus será como um colo de mãe nesse final de semana. Aproveite esse domingo para ficar em casa com a família curtindo o conforto do seu lar. Nada melhor do que assistir um filme ou se jogar no sofá e ler um bom livro. Você só precisa de momentos como esse para fazer circular a energia estagnada.

Leão

Tem muitas oportunidades disponíveis para você. Fique de braços abertos para receber as belezas e conexões que a vida tem para te oferecer. Seu grupo de amigos precisa do seu brilho e otimismo. Aproveite essa interação entre Lua e Vênus para recuperar as forças. Hoje o dia te convida a ouvir uma boa música, explorar o mundo das artes ou até mesmo visitar uma exposição.

Virgem

Pode ser que hoje você sinta seu coração mais aquecido hoje. O domingo promete ser suave. E será melhor ainda se você conseguir ficar mais recluso, fazer algumas pausas durante o dia para meditar, escrever suas intenções para lua nova e fazer um balanço dos ciclos que estão sendo finalizados.Olhe para as estrelas e confia no seu valor.

Libra

Você teve que cuidar de muitas pessoas e carregar alguns pesos, mas chegou a hora de se mimar. Aproveite o domingo e faça algo por você hoje.Curta sua própria companhia, se jogue no sofá na companhia de um bom livro. Ou aproveite para cuidar do seu corpo e bem-estar, reconheça suas belezas e seu valor.

Escorpião

O domingo promete muita inspiração e boas lembranças. Sabe aquele projeto engavetado? Que tal tirar ele da gaveta e fazer acontecer? Você pode ser elogiado por algo que fez no passado e isso pode lhe motivar para continuar seguindo em frente.

Sagitário

Que tal reencontrar amigos de longa data ou revisitar um lugar que traz boas recordações? Um aspecto favorável entre Lua e Vênus vai te levar a reviver algumas experiências do passado. Encontrar beleza nas coisas simples vai te ajudar a renovar as energias para iniciar a semana.

Capricórnio

Hoje a Lua se alinha muito bem com Vênus. Deixe a deusa do amor cuidar dos seus sentimentos e aliviar um pouco a pressão interna. O domingo pede reflexão e reconexão com seus valores. O que realmente importa para você em termos de amor e dinheiro? Aproveite que hoje você está um pouco mais flexível e chame seu par para uma boa conversa. É importante que você compartilhe suas necessidades emocionais e os seus desejos.

Aquário

O aspecto favorável entre Lua e Vênus vai reorganizar os seus sentimentos e você vai se reconectar de forma mais profunda com os seus desejos dentro de um relacionamento ou necessidades dentro de uma parceria. Pode ser que você descubra algo novo sobre você e suas vontades.É um dia perfeito para uma boa conversa.

Peixes

Aproveite o domingo e organize sua agenda da semana. A interação entre Lua e Vênus vai te auxiliar e fazer alguns ajustes na sua rotina. Você precisa definir algumas prioridades e não excluir o que você gosta e valoriza no seu trabalho. É importante que você crie um ambiente favorável no seu dia a dia para produzir com alegria.

*Julianna Formiga é astróloga, professora e terapeuta de caminhos