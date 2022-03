Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (20/3)

Aquário

Esse domingo é um dia muito importante para a Astrologia, porque hoje o Sol ingressa em Áries, marcando o ano novo astrológico. O signo de Áries é conhecido por sua energia de fogo, que desperta em nós mais vitalidade, iniciativa e autoconfiança. Por esse motivo, a entrada do Sol em Áries proporciona um momento de renovação das energias, das perspectivas de vida, das metas e da vontade de viver. O posicionamento de Vênus no signo de Aquário no mapa astral do ano novo astrológico indica que a nossa sensibilidade será desenvolvida no sentido humanitário e idealista durante os próximos meses. No amor, estaremos mais focadas em vivências que proporcionem o sentimento liberdade para nos expressarmos de forma “livre, leve e solta” - menos livre do que leve, porque a influência de Júpiter em Peixes pode trazer paixões intensas.Para você, aquariano, esse momento é benéfico para se libertar de tudo aquilo que tem te incomodado, analisar quais comportamentos, pensamentos e até pessoas têm sido negativos na sua vida e iniciar esse novo ciclo com mais leveza. Porém, é importante tomar cuidado para não desvalorizar aquilo que te auxiliou a chegar até aqui, lembre-se de exercer a gratidão.O espírito de liderança despertado pelo posicionamento do Sol no primeiro signo do zodíaco é positivo para sua vida profissional e você se sente mais motivado para dedicar-se a novas ideias. Entretanto, você deve tomar cuidado para não permitir que essas tendências arianas te deixem muito inflexível, pois isso pode afetar diretamente seus relacionamentos.Os nativos de Câncer precisam ter paciência para lidar com o posicionamento do Sol em Áries, porque tendem a ficar um pouco mal humorados e imediatistas. Nesta semana você tende a se irritar com situações que seriam ignoradas em outro momento. Tenha cuidado para não descontar esses sentimentos em pessoas amadas de maneira dramática.Os geminianos estão vivenciando emoções intensas com o posicionamento da Lua no seu signo e a chegada do Sol em Áries faz com que você se sinta ainda mais acelerado e ansioso. Para transmutar isso de maneira positiva, encontre maneiras de descarregar suas energias, como fazendo algum exercício físico.Os leoninos estavam sentindo-se estagnados e desanimados com a presença de tantos astros em Peixes e, agora, com o ingresso do Sol em Áries - que é um signo regido pelo elemento fogo, assim como o seu - você sente seu ânimo retornando. Sendo assim, aproveite esse momento para colocar em prática ideias que você teve durante o último mês, mas que não saíram do plano mental.Os piscianos estavam sentindo dificuldade em manter a organização dos compromissos e o foco nas tarefas diárias, porque o Sol estava no seu signo e esse posicionamento os deixa - ainda mais - distraídos. Isso começa a melhorar com o ingresso do Sol em Áries, que te deixa mais motivado e atento. Contudo, tenha cautela para não se deixar levar pela ansiedade.O ano novo astrológico é especial para que você se desapegue de todos os padrões de comportamento e de pensamento que não fazem mais sentido para você. Além disso, as energias arianas que nos influenciam nesse momento despertam seu espírito de liderança e isso pode ser bem aproveitado na sua vida profissional.As energias arianas podem ser desafiadoras para os nativos de Virgem, que tendem a ficar mais inflexíveis e nervosos nesse momento. Sabendo disso, tenha cautela para não ser ignorante com as pessoas ao seu redor e transmute essas energias dedicando-se a novos projetos e iniciando hábitos saudáveis, como a prática de exercícios físicos.A entrada do Sol em Áries é positiva para os librianos para aumentar a autoconfiança, o que te auxilia a lidar com sua personalidade indecisa. Porém, é necessário tomar cuidado com a influência desse posicionamento na sua vida amorosa, pois a inflexibilidade ariana pode gerar distanciamento entre você e a pessoa com quem está se relacionando.As energias arianas despertadas nesse momento são interessantes para que você saia da rotina, planeje viagens e encontre seu espírito aventureiro que pode ser engolido pela vida cotidiana. Por outro lado, a influência de Áries pode te deixar ansioso demais, e é importante que você encontre formas de equilibrar isso, como praticar algum esporte ou meditar.A ganância dos taurinos pode fazer com que esqueçam o que estavam buscando em primeiro lugar. Hoje é um dia propício para se conectar às suas raízes e às crenças que fundamentam a sua personalidade, para começar esse novo ciclo da sua vida de forma esclarecida e determinada.O ano novo astrológico é especialmente sentido pelos arianos, que estão vivendo ou chegando ao fim do seu inferno astral, que se refere ao mês anterior ao seu aniversário, que costuma ser desafiador, pois o fechamento de um ciclo exige que deixemos certos padrões para trás. Porém, você se sente mais entusiasmado a partir de agora e deve usufruir disso para renovar suas energias.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.