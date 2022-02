Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (20/2)

Aquário

Capricórnio

Escorpião

Gêmeos

Áries

Sagitário

Libra

Peixes

Câncer

Leão

Touro

Virgem

Hoje a influência da Lua em Libra faz com que seja um dia muito favorável para valorizar alguns prazeres da vida: como compartilhar momentos importantes com pessoas amadas, ter um momento de autocuidado ou até mesmo fazer uma mudança no visual. Como o trânsito do Sol em Peixes começou há alguns dias, somos direcionados a perceber quantos motivos temos para ser gratos - mas muitas vezes eles passam despercebidos no dia a dia. Por isso, esse é um ótimo momento para nos conectar com a energia de gratidão. Tenha orgulho de cada passo que você está dando na sua vida, por menor que ele pareça ser.As energias librianas e piscianas que nos influenciam nesse momento podem fazer com que os aquarianos se sintam mais ansiosos nesse momento. Sabendo disso, busque conectar-se aquilo que te auxilia a manter o equilíbrio psicológico, procure analisar quais são as principais situações que engatilham o seu estresse e prepare-se para lidar com elas.A presença do Sol em Peixes é desafiadora para os capricornianos, pois seu controle emocional é abalado pelas energias piscianas, que dão mais força aos seus sentimentos intensos. Por esse motivo, é preciso ter paciência e serenidade, visando usufruir desse contexto para identificar quais são as emoções que conseguem te dominar.Os escorpianos tendem a sentir muita inquietação, ocasionada pela Lua cheia em Libra, que coloca em evidência os sentimentos. Esteja consciente para perceber seus processos internos e acolher mesmo as emoções mais incômodas, pois apenas lidando com elas diretamente você conseguirá transmutá-las e absorver o que pode aprender.A Lua Cheia que aconteceu em Leão na última sexta-feira (18) e agora está transitando por Libra evidencia ainda mais seu poder pessoal, te deixando mais sociável, gentil e disposto. A influência do Sol em Peixes faz com que você se sinta mais próximo de quem ama, aproveite para compartilhar momentos de lazer.Hoje a Lua em Libra está formando uma oposição à Quíron em Áries, indicando uma possibilidade de cura através da conversa ou de um desabafo. Muitas vezes acabamos guardando sentimentos por achar que uma discussão não valeria a pena, mas é importante perceber que a base de qualquer tipo de relacionamento é o diálogo.A Lua cheia que agora está em Libra pode despertar seu espírito aventureiro. Tenha cuidado com excessos, mas aproveite o domingo para sair da rotina e dar espaço para os seus impulsos. Reprimir suas vontades por muito tempo é o que te leva a ter explosões emocionais, por isso, procure maneiras saudáveis de expressá-las.Os trânsitos dessa semana foram desafiadores para os librianos, despertando dúvidas sobre as suas relações afetivas. A Lua cheia faz com que você consiga ter mais clareza sobre o que está sentindo, aproveite para dialogar com pessoas amadas, mas tenha paciência com possíveis discussões. Busque se expressar com serenidade.As energias da Lua Cheia são benéficas para os piscianos, que podem ter sofrido com a falta de compreensão e de tato que estava existindo nos diálogos. A Lua em Libra faz com que as pessoas tenham mais sensibilidade e busquem harmonizar suas relações, o que é importante para o seu bem-estar.Como a Lua é o planeta regente de Câncer, a fase cheia do ciclo lunar te leva a estar mais disponível para as pessoas amadas, após dias em que a irritação pode ter criado um distanciamento entre vocês. O ideal nesse momento é compartilhar momentos de descontração, sem abordar assuntos delicados.Os leoninos ficam mais extrovertidos quando a Lua fica cheia, mas, como o Sol está em Peixes você pode se sentir emotivo demais. Nesse momento, é interessante buscar reforço emocional em pessoas que você confia. Abrir-se para o outro aproxima vocês e faz com que a tenham mais confiança na relação, além de te auxiliar a lidar melhor com suas emoções.Expressar suas emoções abertamente não é uma tarefa fácil para os taurinos. A sensibilidade para se comunicar e compreender o ponto de vista do outro é acentuada pela presença da Lua em Libra, e você pode usufruir disso para se aproximar de pessoas amadas por meio do diálogo.Como você, virginiano, não tem facilidade em lidar com as suas emoções abertamente, é interessante aproveitar a extroversão possibilitada pela Lua cheia e capacidade de comunicação facilitada pelas energias librianas para expressar-se e, possivelmente, resolver pendências que podem ter surgido a partir de discussões durante a semana, tendo em vista que todos estavam mais impulsivos.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.