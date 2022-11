Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (20/11)

Virgem

Hoje a Lua continua transitando por Libra, o que indica um bom momento para nos comunicar e cultivar os relacionamentos. Porém, no início da manhã, a Lua forma uma tensão com Quíron, astro relacionado às nossas feridas emocionais. Esse aspecto desafiador entre os dois planetas pode nos levar a reviver (ainda que de forma inconsciente) algumas dores. Apesar de não ser fácil lidar com esses assuntos, ao entrar em contato com as emoções que pesam nos ombros, temos a possibilidade de ressignificá-las - e não apenas nos entregar a dor que elas causam. Nos entregar até pode parecer mais fácil, mas apenas perpetua um ciclo de sofrimento, em que ignoramos e reprimimos a dor, mas esse sentimento sempre retorna de forma inconveniente (e às vezes ‘disfarçado’ de outra coisa).A presença da Lua em Libra hoje te ajuda a ter mais sensibilidade para se expressar, pensando em como as outras pessoas receberão a mensagem. Você pode aproveitar para aflorar o romance e se declarar para quem ama (ou para quem está interessando, no caso dos solteiros).Como Marte, o planeta regente dos arianos, ainda está em movimento retrógrado, você pode ter dificuldade para enxergar o lado bom das coisas, sem se irritar primeiro. É importante acolher esses sentimentos, sem deixar que eles sejam predominantes. Quando estiver com raiva ou chateado, é interessante ficar mais reservado até que esses sentimentos se estabilizem e você consiga dialogar consigo mesmo, antes de conversar com outras pessoas.O trabalho a ser feito hoje diz respeito à sua vida pessoal, à relação consigo mesmo. A tarefa do dia, proposta pelos astros, é sobre deixar ir as bagagens emocionais que você está carregando. Será preciso ativar a sua coragem e encarar essas dores para compreender o que as causou, com um olhar mais maduro e resiliente.A Lua em Libra faz com que você esteja se sentindo mais sensível e amoroso. Aproveite esse momento para resolver discussões, mas lembre-se de ter cuidado para não interpretar erroneamente a outra pessoa, porque a presença da Lua no seu signo pode deixar as emoções afloradas nas conversas.A passagem da Lua por Libra desperta em você a vontade de encontrar equilíbrio e bom senso em todas as áreas da sua vida. Esse posicionamento lunar te encaminha a buscar sua paz interior, além de formar um bom aspecto com Saturno (seu planeta regente). Por isso, dê ouvidos à sua intuição e aproveite para conciliar seus relacionamentos.Os próximos dias serão de muita expansividade e criação para as pessoas de Leão, já que o Sol (seu planeta regente) está formando uma aspecto harmônico com Júpiter em Peixes. Esse é um ótimo momento para se reconectar com aquilo que te faz ter fé na vida, e buscar viver os seus dias com mais presença e consciência.A presença da Lua em Libra faz com que você se sinta mais sensível e até mesmo busque mais a validação das outras pessoas. Por outro lado, o aspecto que ela forma com Quíron te incentiva a ter um pensamento mais livre e independente - inclusive das suas próprias crenças limitantes. Foque nisso e lembre-se que você não precisa da aprovação dos outros.Durante os próximos dias, você vai se sentir mais sensível e a opinião das pessoas será mais importante. As energias librianas e o fim da temporada escorpiana despertam uma maior necessidade de harmonizar sua vida, suas relações e até mesmo a sua carreira. Em relação a vida profissional, tente buscar mais propósito em tudo o que for fazer.O contexto astrológico atual pode trazer algum assunto delicado à tona, o que pode ter a ver com alguma discussão que está se repetindo em seus relacionamentos, ou até com o aparecimento de uma pessoa ou um sentimento do passado. Você pode repetir o padrão, agir assim como fez das últimas vezes, ou escolher enxergar a situação por outro ângulo e, então, agir de forma mais madura, coerente com sua melhor versão.O fim da temporada escorpiana está se aproximando, e representa um convite para se cobrar menos e perceber pequenos motivos para se sentir grato em seu dia a dia. Muitas vezes, você foca tanto no resultado que esquece de dar valor para o processo que você está vivendo até chegar lá. Aproveite esse momento para reconhecer a importância de cada passo.O trígono que está se formando entre o Sol e Júpiter, que é o planeta regente dos sagitarianos, faz com que você se sinta mais inspirada e preparada para apreciar as pequenas coisas do dia a dia, sem focar tanto no que deu ‘errado’. O trígono que está se formando entre o Sol e Júpiter, que é o planeta regente dos sagitarianos, faz com que você se sinta mais inspirada e preparada para apreciar as pequenas coisas do dia a dia, sem focar tanto no que deu 'errado'. Aproveite esse momento para renovar seus relacionamentos, buscando ter tempo de qualidade com quem você ama.Caso você esteja vivendo um momento desafiador, busque entender mais profundamente o que essa situação pode estar te mostrando. Com o fim da temporada escorpiana se aproximando, essa próxima semana pede cura e transformação. Reflita sobre a área ou hábito na sua vida que chegou a um ápice e precisa ser transformado. Reconheça os ciclos que chegaram ao fim, e tenha coragem para encerrá-los.