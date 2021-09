Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (19/9)

Os trânsitos astrológicos deste fim de semana têm sido intensos, e cabe a você decidir como vai direcionar suas emoções e possíveis frustrações.

Isso acontece porque hoje, com o trânsito da Lua em Peixes e a influência do Sol em Virgem, nos sentimos mais intuitivos, sensíveis e também um pouco críticos, o que significa que estamos mais observadores para perceber ‘defeitos’ que impulsionam essas transformações.

Por esse motivo, é muito importante ter cuidado para não se expressar de forma crítica demais, porque a hostilidade não vai fazer com que o outro se sinta confortável na sua companhia nem te auxiliar a identificar aquilo que você quer se libertar.

A intensidade emocional piscianas pode nos levar a fazer tempestade em copo d’água caso precisemos lidar com algum sentimento desafiador.

Por isso, é preciso estar atento para não descontar a raiva ou a chateação nas pessoas que você convive.

Capricórnio

Como Capricórnio é caracterizado pelo criticismo presente em sua personalidade, é possível que o posicionamento atual da Lua, que desperta energias piscianas, te leve a observar padrões de comportamento que não têm sido benéficos para você. Tenha cautela para não ser muito exigente consigo mesmo e respeite seus limites.

Aquário

A sensibilidade propícia pelo posicionamento da Lua em Peixes pode ser aproveitada para dar lugar à sua criatividade e buscar formas novas de se expressar, como escrever uma carta a você mesmo ou fazer um desenho. Essas também são maneiras interessantes de transmutar as tendências impulsivas que nos influenciam nesse momento.

Câncer

A independência emocional não costuma ser uma característica marcante da personalidade dos cancerianos e, por isso, é importante ter cuidado para que o posicionamento da Lua não aflore a carência e o vitimismo. Lembre-se também que esse não é um bom momento para tomar alguma decisão efetiva.

Escorpião

O trânsito da Lua por Peixes e de Vênus pelo seu signo possibilita que você tenha um olhar mais profundo e com um tom transformador sobre os processos que você está vivendo em seus relacionamentos. Por mais que o atual contexto social seja desgastante, é fundamental que mantenhamos um olhar zeloso com quem nos importamos, para passarmos por isso com resiliência.

Gêmeos

A necessidade de atenção e de afeto pode ser evidenciada hoje, devido à presença da Lua em Peixes. Porém é necessário ter muita cautela para não deixar que esses sentimentos acabem te levando a ter reações exageradas, como se vitimizar caso não se sinta bem com um comentário ou comportamento de alguém.

Peixes

Para os nativos de Peixes, os aspectos que acontecem hoje, apesar de te gerar certo incômodo, pois te fazem deixar de lado a sua zona de conforto, pode ser muito interessante para que você aprenda a lidar com questões que envolvam dependência emocional. Faça o esforço de valorizar mais suas conquistas e perceber que você não precisa da aprovação de outras pessoas.

Leão

Como a Lua está transitando por Peixes, a intensidade emocional e o alto fluxo de pensamentos podem ativar inseguranças e a ansiedade. Sabendo disso, busque realizar alguma atividade (física ou psicológica, como fazer uma caminhada ou meditação) logo no início do dia e organize o que você quer fazer hoje.

Sagitário

Como os nativos de Sagitário são caracterizados pela expansividade e, muitas vezes, até mesmo pela falta de compromisso, é necessário ter cautela com as influências que são despertadas pela oposição que está se formando entre o Sol e a Lua. Acolha os questionamentos que vão surgir acerca dos seus relacionamentos, mas avalie o seu embasamento.

Virgem

Muitas vezes, a rigidez e a seriedade com que você olha a vida podem fazer com que se desconecte da sua intuição e da sua liberdade criativa. O contexto astrológico de hoje é interessante para que você reavalie os padrões que impõe a si mesmo e perceba que a vida é muito preciosa para não aproveitá-la verdadeiramente, buscando equilibrar as responsabilidades e o lazer.

Áries

Como o traço impaciente e explosivo da personalidade dos arianos, é especialmente importante que hoje você tenha cuidado ao escolher a forma de se comunicar. Caso você perceba ser necessário, é interessante programar um dia mais reservado para lidar com suas próprias emoções com privacidade.

Touro

Os trânsitos astrológicos que estão acontecendo nos últimos dias te levam a perceber que você que necessita de confiança e de liberdade, para se sentir verdadeiramente bem dentro dos seus relacionamentos. Por esse motivo, é interessante que você reflita sobre o que tem te incomodado, mas também lembre-se de não tomar decisões precipitadas.

Libra

Libra é regido por Vênus, o planeta que diz respeito à forma como nos relacionamos, que encontra-se em Escorpião neste momento. Por isso, a intensidade emocional das energias cancerianas somada à influência da Lua em Peixes pode fazer com que você não tenha autocontrole suficiente para lidar com discussões.

