Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (19/6)

Capricórnio

Aquário

Escorpião

Câncer

Gêmeos

Peixes

Leão

Sagitário

Virgem

Áries

Libra

Touro

Este domingo é marcado pelo trânsito da Lua por Peixes. Esse posicionamento lunar te convida a refletir sobre seus desejos mais profundos e a perceber que, mesmo que você não tenha conquistado exatamente aquilo que desejava para esta fase da sua vida, nunca é tarde para voltar a se encantar pelas oportunidades que a vida proporciona. O sextil que está se formando entre Vênus em Touro e Netuno em Peixes também favorece esse olhar mais esperançoso sobre a vida. Você pode conquistar tudo o que pode imaginar, mas também precisa ter em mente que transformações virão no meio do caminho. O processo é o que define o resultado, portanto, não tenha medo de repensar, mudar e reconstruir seus valores e metas.As pessoas de Capricórnio são regidas por Saturno, que está em movimento retrógrado. Esse trânsito contrário desperta tensão entre as dimensões do velho e do novo, do mental e do emocional. Isso se torna ainda mais acentuado agora, com a entrada do Sol em Câncer. Sabendo disso, tenha paciência com sua dualidade interna.O trígono que está acontecendo entre Vênus e Plutão durante os próximos dias configura um bom momento para o trabalho, principalmente para lidar com relações públicas ou com serviços que envolvam cuidar de outras pessoas. Sua criatividade está aflorada e você pode aproveitar para organizar as tarefas da semana de forma mais dinâmica - mas lembre-se de aproveitar o domingo também com momentos de lazer.Neste momento, em que o Sol está prestes a ingressar em Câncer, é importante dar ouvidos a você mesmo e refletir sobre seus sentimentos de forma honesta, sem reprimir suas emoções. Não tente culpar aquilo que você está sentindo em outras pessoas, afinal, a responsabilidade de lidar com eles é sua.A partir desse momento, as pessoas de Câncer se sentem mais confortáveis a partir dessa semana, porque o Sol começará a transitar pelo seu signo amanhã. Apesar disso, as emoções afloradas pela presença do Sol em Câncer indicam que é preciso ter cuidado para não perder a cabeça e acabar agindo por impulso.A entrada do Sol em Câncer nesta semana indica que você conseguirá ter mais serenidade para lidar com todas as ideias que estão vindo à tona. Porém, você também deve ter cuidado para que os seus sentimentos não falem mais alto do que a razão - o que pode te levar a agir de forma um pouco dramática e manipuladora.A Lua está transitando pelo seu signo e, amanhã, entrará na fase minguante em Peixes. Apesar dos nativos de Peixes, de modo geral, se sentirem mais conectados com sua intuição, é preciso ter cuidado para não fazer ‘tempestade em copo d’água’ e acabar se esgotando emocionalmente. Momento de recolhimento e introspecção podem te ajudar a se sentir em harmonia com sua essência.A tensão entre o mental e o emocional se mostrará acentuada nesta semana que está se iniciando, porque o Sol ingressa em Câncer na segunda-feira (20), e a Lua se torna minguante em Peixes. Você estará mais emotivo, e precisa ter cautela para não acabar adotando um olhar vitimista sobre os desafios que você está enfrentando agora.A entrada do Sol em Câncer evidencia ainda o seu lado maternal dos nativos de Sagitário. Sabendo disso, aproveite momentos de lazer com as pessoas amadas para relaxar, prezar pelo seu bem-estar e também pelo delas. Porém, tenha cuidado com a tendência materna de querer mandar em tudo e todos.Com a entrada do Sol em Câncer, as pessoas de Virgem devem compreender que o extremismo apenas gera mais problemas e, para resolvê-los, é necessário que todos se comprometam (no âmbito individual e coletivo). Neste momento, esse extremismo é evidenciado principalmente em emoções explosivas, que podem acabar comprometendo algum relacionamento.Durante os próximos dias, é interessante aprender a deixar de lado o espírito de liderança para desenvolver melhor suas relações afetivas. Busque compreender quais são os pontos fracos e fortes de cada pessoa que é importante na sua vida, porque apenas com este conhecimento é possível chegar a acordos, desenvolvendo, assim, relações mais conscientes.As emoções falam mais alto quando o Sol entra em Câncer, e uma boa forma de transmutar essa intensidade positivamente é dando espaço para a sua criatividade. Não foque apenas nos desafios, mas entenda que todos eles podem ser uma super oportunidade de evolução, já que te levam a sair da zona de conforto para pensar em soluções - o que não aconteceria se tudo acontecesse de acordo com a sua vontade.Durante os próximos dias, aproveite para ouvir sua intuição e se proponha a encontrar um novo hobby que envolva noções de arte, como a pintura ou o desenho, para que a sua imaginação possa se expressar. Apesar de não serem tão delicados, os nativos de Touro são regidos pelo planeta do amor, e toda a sua sensibilidade é evidenciada nesse momento.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.