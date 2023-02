Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (19/2)

Touro

Neste domingo pré-carnaval, a Lua continua transitando por Aquário, nos deixando mais livres e animados para aproveitar todos os momentos. A influência de Aquário chama a atenção para a nossa liberdade - para o fato de que podemos, sim, escolher aquilo que mais desejamos. Como o Sol entrou no signo de Peixes ontem, estaremos vivendo um período mais intenso durante as próximas semanas. Esse é o último mês antes do ano novo astrológico (que será no dia 20 de março), o que significa que estamos vivendo um momento de finalização de ciclo e de libertação. Por isso, aproveite o clima de carnaval para se permitir conhecer e dar vida aos seus desejos mais profundos - lembrando, sempre, de respeitar seus limites.O carnaval não costuma ser a data preferida das pessoas de Touro, porque a bagunça e os imprevistos te deixam mais irritado. Por isso, respeite os seus limites e escolha bem os lugares que você quer ir para aproveitar os próximos dias.A Lua em Aquário traz mais leveza e liberdade para suas escolhas, e te permite aproveitar ao máximo o carnaval. Apenas tenha cuidado para que a vontade de viver novas experiências não te distancie daquilo que você realmente deseja.As energias piscianas podem trazem um clima melancólico, se você estiver enxergando a si mesmo como vítima. Aproveite o carnaval para assumir a posição de protagonista da sua vida, percebendo que você pode escolher aquilo que seu coração está mandando.A entrada do Sol no seu signo marca um período muito poderoso de renovação, e te convida a abraçar seus sonhos e desejos, deixando para trás os julgamentos. O clima de carnaval te ajuda a enxergar mais beleza e magia na vida.Algumas cobranças ou burocracias podem desafiar a sua paciência hoje, e será preciso ter uma dose extra de bom humor. Permita-se viver o feriado de carnaval com mais leveza, para renovar suas energias.A Lua em Aquário no carnaval mostra que é momento de se permitir, viver com mais leveza e encantamento por tudo que a vida proporciona. Aproveite tudo o que sentir que deve, mas não se esqueça de respeitar suas necessidades físicas e mentais.A Lua no seu signo aumenta sua autoestima e te ajuda a brilhar neste carnaval. Aproveite esse momento para abraçar suas vontades e se permitir viver os momentos de forma mais verdadeira - sem manter suas preocupações em mente.A rebeldia é uma das características de Aquário que podem ficar mais evidentes hoje. Você pode sentir vontade de quebrar muitos ciclos e padrões, mas tenha cuidado com as decisões impulsivas. Permita-se viver o carnaval com mais leveza.Hoje o Sol se encontra com Saturno - o planeta regente de Capricórnio. Esse aspecto pode trazer algumas cobranças, e será preciso ter sabedoria para se permitir desacelerar e descansar.Com a forte influência de Peixes durante os próximos dias, as pessoas de Gêmeos podem se sentir mais irritadas com a forte sensibilidade que está no ar. Uma dica é estabelecer seus limites, e não conversar quando você não estiver afim, para que qualquer assunto não se torne briga.A Lua em Aquário neste domingo te pede para se desligar um pouco das cobranças, e estar com quem te faz sentir bem. Durante a noite, algum atraso ou imprevisto pode deixar o clima mais tenso. Tente lidar com essas situações com bom humor.O clima do carnaval deste ano está mais apaixonado e sonhador, o que é muito bom para as pessoas de Sagitário. Mas algumas coisas podem te deixar mais irritado hoje, tenha cuidado para não se deixar levar pelo calor do momento.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.