Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (18/9)

Ontem a Lua entrou na fase minguante enquanto estava fora de curso em Gêmeos, nos deixando confusos e cansados. As coisas que sugam a nossa energia podem se tornar mais nítidas hoje, com a entrada da Lua em Câncer pela manhã. Atente-se aos pensamentos que estão causando angústia, tentando identificar o que você pode fazer para modificar os hábitos e situações que estão sendo prejudiciais em sua rotina. Muitas vezes, acabamos focando muito em ajudar e apoiar as pessoas que amamos, mas deixamos de priorizar nosso próprio bem-estar. É importante encontrar refúgio em quem amamos, e cultivar nossa rede de apoio. Apesar disso, o autoconhecimento é essencial para que você saiba mediar suas emoções, e encontrar acolhimento em sua própria companhia. A quadratura que a Lua forma com Mercúrio retrógrado hoje evidencia essa dualidade, e é preciso ter cuidado para não descontar sua carência nas pessoas que você ama, vendo problemas onde não têm.Com a energia intensa de Mercúrio retrógrado influenciando sua mente, aproveite o momento para buscar novas perspectivas e compreensões. A Lua em Câncer trás aspecto desafiadores para vocês, indicando a necessidade de manter a calma e evitar falar ou agir com impulsividade, busque esclarecer possíveis desencontros de maneira cordial e madura, isso evitará desentendimentos.A Lua é o astro regente de Câncer e possui extrema afinidade quando em contato com este signo. Os cancerianos possuem um grande potencial de entrar em contato com os sentimentos e o estado de espírito dos outros, entendendo melhor as suas nuances emocionais, o que possibilita um bom momento para fazer programas tranquilos com a família ou amigos.O Sol em Virgem faz com que você sinta uma maior necessidade em ser honesta e objetiva na sua relação amorosa, isso significa que é um ótimo período para estabelecer maior confiança e intimidade no seu envolvimento, principalmente através de conversas.A Lua em Câncer vai gerar um dificuldade de comunicação, vocês sentiram dificuldade em manter um ponto de vista, vão estar tomados a colocar seus sentimentos como mais importante que o dos outros. Esse processo pode deixá-los carentes, não se julgue por isso.A Lua em Câncer faz com que nossos sentimento fiquem à flor da pele, isso é um ponto de grande atenção para vocês librianos. É preciso tomar cuidado para não deixar que a sua sensibilidade tome conta e acabe tirando conclusões precipitadas sobre as situações.Como a Lua se encontra em Câncer tome cuidado com a impulsividade, teimosia e inflexibilidade na relação. Suas ideias são importantes e merecem ser compartilhadas, mas sem desrespeitar ou excluir as ideias da pessoa ao seu lado, respeito e calma serão extremamente necessárias para manter o envolvimento em equilíbrio.Como Mercúrio, seu planeta regente, ainda encontra-se retrógrado, tome cuidado para não acabar se expressando de maneira impulsiva e sem querer, ser mal compreendida. Evitar comportamentos autoritários e inflexíveis também é indicado. Além disso, é um ótimo momento para organizar sua rotina para a semana.Com a energia de Lua em Câncer você pode se sentir mais sensível e com necessidade de introspecção. Além disso, Mercúrio, que continua em movimento retrógrado, segue marcando um período para ter reflexões profundas sobre você e seus desejos pessoais, portanto, é indicado continuar observando o que lhe agrada ou não.Essa nova fase da Lua surge em um ótimo momento para esclarecer pendências do passado e finalizar ciclos, desde amizades a relacionamentos amorosos. Contudo, evite deixar que esses assuntos do passado fiquem por muito tempo no seu presente ou retornem permanentemente, você precisa deixar ir e não se apegar ainda mais.Apesar da Lua ter saído de Gêmeos na noite anterior, o que deixava os arianos ansiosos e instáveis, isso pode persistir, já que ela se encontra agora em Câncer, deixando os sentimentos à flor da pele. Uma ótima ideia para hoje é praticar alguns exercícios de respiração. Não adianta ficar preocupado com algo que você não pode controlar.Mercúrio retrógrado em Libra forma oposição com Júpiter em Áries. Júpiter é o planeta regente dos sagitarianos, e sua presença em Áries mostra a necessidade de evitar os excessos! Portanto, reconheça seus limites pessoais para não ter comportamentos ou ações, principalmente envolvendo a fala, que ultrapassem o espaço da outra pessoa.A Lua em Câncer e Mercúrio retrógrado são sinais para que mantenham a calma e evite a teimosia. Não tente impor suas ideias e opiniões sobre as ideias e opiniões da pessoa ao seu lado , é mais positivo que vocês conversem e cheguem a uma conclusão juntos.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.