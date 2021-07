Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (18/7)

Neste domingo, alguns aspectos um pouco mais desafiadores estão se formando ao decorrer do dia. Por isso, caso haja algo para resolver ainda hoje (como um compromisso do trabalho ou mesmo alguma conversa delicada que você está postergando), é indicado que isso seja feito ainda pela manhã, quando a Lua em Escorpião está formando um trígono com Mercúrio em Câncer por volta das 9 horas, o que favorece muito atividades que envolvam o intelecto, a escrita, a fala e a comunicação em geral.

Após esse horário, a Lua forma uma quadratura com Saturno em Aquário, aproximadamente às 10:30 e, posteriormente, às 15:30, ela forma uma oposição com Urano em Touro. Esses dois aspectos tensos tendem a nos deixar sem energia, nos fazendo sentir mais cansados e até mesmo emotivos, considerando que essa é a última semana que o Sol está transitando por Câncer.

Além disso, a oposição que está se formando entre o Sol e Plutão em Capricórnio desde o início dessa semana tem gerado certa angústia, porque está iluminando algum aspecto ‘sombrio’ das nossas vidas.

Áries

A presença da Lua em Escorpião, somada à oposição que o Sol está formando com Plutão, te convida a direcionar sua atenção para si mesmo, buscando atividades de autoconhecimento e de cura. Caso alguma situação esteja te deixando muito chateado(a), uma dica interessante é escrever seus sentimentos para esclarecê-los melhor.

Touro

A oposição que se forma entre o Sol e Plutão te convida a lidar com os aspectos mais delicados dos relacionamentos, como a necessidade de confiança e de diálogo. Esses são aspectos essenciais para que o ciúmes não seja uma causa de discussões recorrentes. Imprevistos no trabalho podem te deixar estressado(a).

Gêmeos

Como seus ‘pontos fracos’ estão sendo evidenciados pela conjuntura astrológica atual, é importante analisar as oportunidades de construir relacionamentos saudáveis que você pode estar perdendo, por não saber exatamente o que está buscando ao se relacionar com alguém (até mesmo em suas amizades).

Câncer

O posicionamento da Lua em Escorpião, que assim como Câncer é um signo de água, pode fazer com que você interprete os problemas de forma ainda mais difícil do que eles realmente são. Tenha cuidado para não fazer ‘tempestade em copo d’água’ e acabar magoando alguém que você

Leão

Você pode estar se cobrando demais, porque a oposição que está se formando entre o Sol e Plutão pode estar deixando o seu raciocínio confuso. É preciso ter cuidado para não interpretar mal alguma situação e para não exigir de si mesmo um nível de produtividade exagerado. Perceba a necessidade de descansar a sua mente.

Virgem

Esse é um momento muito propício para analisar o que você verdadeiramente deseja alcançar em sua vida pessoal e profissional, mas lembrando-se de não definir padrões inalcançáveis. Principalmente em se tratando das relações afetivas, você não pode cobrar de alguém algo que você não explicitou ser uma necessidade sua.

Libra

A presença da Lua em Escorpião pode evidenciar a sua tendência de estar constantemente em busca de algo e, quando finalmente alcança, ainda não se sente plenamente satisfeito. É preciso parar de idealizar demais a sua vida, porque é impossível que tudo esteja exatamente como você deseja. Não espere esse momento para estar contente e realizado(a).

Escorpião

Aproveite o aspecto que está se formando entre a Lua e Netuno pela manhã para refletir sobre o quanto você tem deixado de expressar o que está sentindo. Você não pode esperar da outra pessoa algo que ela não sabe que você deseja. Não cria expectativas inalcançáveis para suas relações afetivas.

Sagitário

O aspecto tenso que a Lua está formando com Saturno evidencia a necessidade de ser mais responsável em diversos aspectos da sua vida. Reflita sobre o quanto você tem considerado os sentimentos das pessoas com quem se relaciona. Também é necessário dar atenção ao aspecto financeiro, pensando em organizar melhor seus gastos.

Capricórnio

A busca por uma rotina estável (principalmente no trabalho) pode ser uma das maiores fontes de estresse, porque você não pode controlar os imprevistos e precisa aprender a lidar com esse fato. O aspecto que está se formando entre a Lua e Netuno pela manhã evidencia a necessidade de expressar o que você está sentindo

Aquário

O aspecto tenso que a Lua está formando com Urano (seu planeta regente) hoje indica que você pode ser surpreendido(a) por alguma notícia desagradável, sendo necessário respirar fundo para não perder a razão. Evite fazer compras importantes hoje, principalmente online, porque pequenas faltas de atenção podem causar prejuízos.

Peixes

O aspecto que a Lua está formando com Netuno (seu planeta regente) hoje pela manhã faz com que você sinta maior necessidade de dialogar e de estar perto das pessoas amadas. Busque ter momentos de lazer ao lado delas, mas esteja preparado para lidar com imprevistos com serenidade. Existe o risco de acontecerem discussões familiares.

O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.