Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (18/4)

CLAUDIA HOLLANDER



Clima de aconchego



Até amanhã a Lua ocupa o seu próprio domicílio zodiacal, Câncer, onde acentua nossa necessidade de intimidade e aconchego. Nesse signo aquático e feminino a Lua estimula nosso lado mais caseiro e torna este domingo ideal para a gente se recolher e restaurar nossas energias físicas e psíquicas. As horas de isolamento com nossa família estão particularmente favorecidas e prometem ser muito gratificantes. Como nosso satélite forma um aspecto tenso com Plutão, convém a gente não se envolver em situações de disputa, não querer controlar os outros nem se deixar levar pela agressividade. É importante que contenhamos nossos ímpetos e pensemos ainda melhor antes de agir ou de falar, para não provocarmos mal-entendidos difíceis de serem desfeitos, principalmente no ambiente doméstico. O fato de também Mercúrio estar em exata tensão com Plutão nos aconselha a evitar os atritos e discussões e a manter a paz e a harmonia com todos à nossa volta.



Áries

Nestes dias a Lua bate de frente com Plutão e aconselha você a não se sobrecarregar de afazeres. Procure relaxar e mantenha o equilíbrio e a estabilidade emocional. Procure não agir de modo impulsivo e adote uma atitude especialmente diplomática em casa, no trato com a família. DICA: é importante que você relaxe e medite.



Touro

O fato de Plutão vibrar de modo arrevesado aconselha você a não se jogar de cabeça em situações ou projetos que não sejam bem claros. Mantenha o senso de realidade, evite se iludir e sobretudo não espere demais dos outros, para não sofrer nem se decepcionar. DICA: convém você evitar a dispersão e manter-se consciente de seus limites.



Gêmeos

Em sua casa do dinheiro, agora a Lua está em tensão com Plutão, portanto evite as compras de impulso e mantenha-se estritamente dentro do orçamento. É importante que você economize e se atenha a despesas anteriormente programadas. DICA: acautele-se contra comportamentos ciumentos e possessivos no terreno amoroso.



Câncer

Hoje e amanhã a Lua faz sua visita mensal ao seu signo e anuncia dias excelentes para você recarregar plenamente suas baterias físicas e psíquicas. Porém, como nosso satélite está em desacordo com Plutão, convém você não se sobrecarregar de afazeres nem de responsabilidades que não são suas. DICA: seja prudente e pense antes de agir.



Leão

Agora a Lua fortalece você psiquicamente e faz com que esta fase seja excelente para você se isolar, meditar e fazer um bom balanço dos acontecimentos. Você está em condições de analisar as coisas de modo bastante abrangente, mesmo porque sua capacidade de síntese está em alta. DICA: alimente apenas pensamentos positivos.



Virgem

O fato de a Lua estar em tensão com Plutão aconselha você a não se deixar levar demais pelo idealismo e a manter o senso de realidade em todas as situações. Esteja alerta para não se envolver impulsivamente em projetos utópicos e inviáveis, para não se dispersar. DICA: concentre suas energias naquilo que de fato vale a pena.



Libra

A Lua coloca você em evidência e lhe estimula a se projetar nas redes sociais. Mas mesmo assim evite o excesso de compromissos e reserve um tempo apenas para si. O fato de Plutão vibrar de modo tenso aconselha você a não fazer nem aceitar provocações. DICA: Marte e Júpiter facilitam ainda mais os papos com as pessoas mais queridas.



Escorpião

Estes dias prometem ser muito propícios para você ler e aprender mais sobre o mundo à sua volta. A Lua estimula sua necessidade de ampliar seu universo mental, principalmente nos assuntos filosóficos e religiosos. Procure ser mais flexível e tolerante com todos e não implique com bobagens. DICA: Júpiter eleva o astral em casa.



Sagitário

Plutão aconselha você a agir com especial diplomacia nos assuntos do coração. Seja paciente e não tome decisões nem provoque rupturas impulsivamente, para evitar futuros arrependimentos. Procure preservar tudo de bom que existe entre você e as pessoas queridas. DICA: evite os gastos exagerados e tudo o que tire você do orçamento.



Capricórnio

Até amanhã a Lua transita pelo signo oposto ao seu, por isso acentua seu interesse pelos outros e seu desejo de se relacionar mais. Nosso satélite estimula seu lado altruísta e cooperativo e faz com que você sinta maior prazer em compartilhar as coisas com os outros. DICA: não compita nem se envolva em situações de confronto.



Aquário

A passagem da Lua por Câncer faz com que este domingo seja ideal para você cuidar do organismo e reavaliar com seriedade seus hábitos alimentares. Procure adotar uma nova dieta, mais condizente com suas reais necessidades orgânicas. DICA: não se envolva em discussões e meça bem suas palavras, para não entrar em frias.



Peixes

Sua capacidade de ser feliz e de curtir a vida no que ela tem de melhor agora está reforçada pela Lua, que transita pela sua casa da alegria e promete um domingo estimulante e divertido. Procure relaxar e se divertir sem encucações. DICA: os amores estão em alta, mas para evitar problemas não se deixe levar pela possessividade.