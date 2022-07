Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (17/7)

Aquário

Hoje pela madrugada a Lua ingressou em Peixes, o que nos leva começar a semana com uma energia super sensível e inspiradora. É um bom momento para nos conectar aos nossos sonhos e à nossa intuição, confiando no que você está sentindo e no que você quer fazer acontecer em sua vida. Entender como você está percebendo as situações te ajuda a compreender seus sentimentos e o que você está retirando das situações que você está vivendo. A sua intuição está tentando se aflorar melhor, mas pra isso é necessário saber descansar a mente. Muitas vezes, ficamos o tempo todo nos ocupando com algo, acreditando que precisamos estar sempre sendo produtivos. Ver um filme ou ficar mexendo no celular é algo que não nos permite verdadeiramente relaxar e nos conectar com o nosso eu interior. Deixar o celular de lado, meditar, contemplar uma bela paisagem, escrever sobre os sentimentos ou dar espaço a qualquer hobby artístico são dicas para dar mais espaço à intuição.A presença da Lua em Peixes evidencia o seu lado humanitário e pode te deixar um pouco emotivo, dado ao cenário caótico que vivemos como sociedade. Tenha cuidado para não deixar que isso sugue as suas energias. Uma dica interessante para aproveitar as energias piscianas é fazer alguma doação para alguma ONG ou alguma instituição que você sabe que está precisando de apoio.Com a presença da Lua em Peixes, é preciso tentar confiar mais em seus sentimentos para compreender aquilo que você verdadeiramente deseja conquistar no campo profissional. Não duvide tanto de si mesmo. Muitas vezes, a necessidade de racionalizar tudo faz com que você não acolha seus sentimentos e vontades.Assim como Câncer, Peixes também é um signo regido pelo elemento água. Por isso, a entrada do seu planeta regente neste signo faz com que você se sinta mais vulnerável aos eventos que acontecem à sua volta. Por isso, esse é um bom momento para se manter reservado e cuidando de si mesmo.Tenha cuidado para não analisar os seus problemas como se eles fossem muito maiores e doloridos do que realmente são. É importante acolher seus sentimentos e desafios pessoais, mas é extremamente necessário ter uma dosagem de realidade para perceber que em um contexto pandêmico, de fome e de crise econômica, a maioria dos seus problemas são solucionáveis.Assim como Escorpião, Peixes também é um signo regido pelo elemento água. Por isso, a entrada da Lua neste signo faz com que você se sinta mais vulnerável aos eventos que acontecem à sua volta. Por isso, esse é um bom momento para se manter reservado e cuidando de si mesmo.A empatia é evidenciada pelas energias piscianas, o que faz com que você esteja mais disposto a ajudar quem ama. Porém, a influência de Peixes também te leva a idealizar a realidade. Por isso, é preciso ter cuidado para não criar expectativas ilusórias que apenas geram distanciamento em suas relações.A Lua em Peixes te convida a encarar as expectativas irreais que você está alimentando em seus relacionamentos. Em relação à vida profissional, é preciso fazer um plano prático para colocar seus sonhos em prática e finalmente sair do mundo das ideias.Com a presença da Lua em Peixes, é preciso tentar confiar mais em seus sentimentos do que ficar racionalizando demais as situações. Não duvide tanto de si mesmo. Porém, mantenha em mente que a vida não pode ser algo idealizado. É preciso se lembrar que você e as outras pessoas vão errar sempre, e buscar relacionamentos sem isso é criar uma meta inalcançável.Como as oposições que estão de formando entre os astros trazem alguma dualidade, precisamos nos esforçar para integrar essas energias de forma benéfica. Por isso, organizar as coisas internamente pode te ajudar a se sentir melhor internamente e ouvir mais sua intuição.A conjuntura astrológica pela manhã indica a possibilidade de acontecerem desentendimentos entre você e as pessoas que ama. Você pode mal interpretá-las e vice-versa, gerando conflitos sem embasamento real. Por isso, é preciso ter o cuidado de dialogar antes de tirar conclusões sobre a intenção do outro.A entrada da Lua em seu signo representa um momento em que você precisa ter muito cuidado para lidar com suas emoções e com a forma que as interpreta. A sensibilidade aflorada pode gerar ilusões e desentendimentos baseados nas suas altas expectativas. É um momento importante para olhar para dentro e buscar reconhecê-las.Como a Lua em Peixes pode trazer um posicionamento excessivamente dramático, você pode ter a sensação de algo ou alguém está te decepcionando. Esse sentimento tende a ser causado pela oposição que a Lua em Peixes está formando, que deixa as emoções mais afloradas e pode fazer com que você aja de forma desmedida.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.