Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (17/4)

Capricórnio

Leão

Câncer

Aquário

Gêmeos

Libra

Escorpião

Touro

Virgem

Sagitário

Peixes

Áries

O alinhamento planetário que está acontecendo em Peixes te convida a dedicar-se àquilo que te faz bem, zelar por si mesmo, amparar-se e perdoar-se, para que você renove suas energias e consiga perceber quanta força existe em seu interior. Entretanto, você deve tomar cuidado para não se deixar levar pelas vibrações mais baixas desse momento, que podem te deixar melancólico e vitimista - acolha e aprenda com as suas experiências internas e externas, mas também saiba deixá-las no passado. Frequentemente, nós tendemos a assumir fardos que não são nossos, o que gera certo esgotamento emocional - e às vezes até físico. O contexto astrológico atual nos leva a perceber que de nada adianta adotar essa postura maternal, se não estivermos bem psicologicamente e não respeitamos nossas limitações. Por isso, usufrua deste domingo para cuidar da sua saúde mental e ter momentos de lazer que sejam verdadeiramente relaxantes para você.A influência da Lua Cheia em Escorpião pode fazer com que o lado mais ciumento e rancoroso dos capricornianos venha à tona. Porém, a sensibilidade aflorada pelos signos de água também pode ser bem direcionada neste momento. Por isso, aproveite o domingo para ter momentos de descanso e descontração com quem você ama.A Lua Cheia, que está em Escorpião hoje, pode fazer com que as pessoas de Leão se recordem de alguma mágoas que estão carregando. Por isso, é importante ter cuidado para não descarregar seus sentimentos acumulados em alguém - o diálogo deve acontecer antes que você esteja no seu limite.Hoje é um dia especial para que os cancerianos se dediquem a cuidar não só de si mesmos, mas também do seu lar e das pessoas que dividem ele com você, pois isso está diretamente relacionado ao seu bem-estar. Porém, tome cuidado para a sensibilidade aflorada não gerar discussões.Os aquarianos tendem a romper padrões sociais e, muitas vezes, isso pode acabar gerando um distanciamento entre você e pessoas importantes, que podem não ter a capacidade de compreender suas escolhas. A Lua Cheia em Escorpião que nos influencia nesse momento tende a despertar memórias, fazendo com que seja um bom momento para fazer as pazes com o passado.Os geminianos são convidados por essa lunação a sair da sua zona de conforto, desacelerar e se abrir emocionalmente. Entretanto, como esse contato direto com os seus sentimentos não é muito habitual para você, é necessário tomar cuidado para não ceder às vibrações mais baixas desse momento, que fazem com que você fique muito emotivo.Esse domingo pode ser aproveitado por você, libriano, como um dia mais reservado, cercado apenas de pessoas que te trazem paz. A Lua Cheia que aconteceu no seu signo ontem te deixa sensível e pode estimular comportamentos exagerados. Por isso, é mais sensato que você evite ambientes estressantes. Aproveite para analisar o que você tem priorizado em sua vida.A Lua Cheia está transitando pelo seu signo hoje, e forma alguns aspectos desafiadores com outros astros. Você pode acabar se irritando com pequenas coisas, ou pode se sentir chateada por alguns sentimentos que não estão bem resolvidos. Busque acolher suas emoções e dê atenção às suas próprias necessidades.As energias da Lua Cheia, que aconteceu ontem, faz com que esse domingo seja um dia muito especial para se conectar com pessoas amadas, aproveitando momentos de lazer em que vocês estejam verdadeiramente presentes - uma dica interessante é deixar o celular de lado. Além disso, aproveite essa nova fase do ciclo lunar para perceber suas emoções e compreender-se melhor.A Lua Cheia em Escorpião pode fazer com que os nativo de Virgem ajam de forma autoritária ou tenham reações exageradas quando algo sair dos planos. Sabendo disso, lembre-se que é melhor se afastar nos momentos de estresse, para não falar algo impensado. Aproveite o domingo para fazer algo relaxante.A Lua em Escorpião faz com que os sentimentos estejam aflorados e, para os nativos de Sagitário, isso pode representar um perigo, envolvendo atitudes precipitadas. Aproveite o domingo para tentar ter um dia fora da rotina, mais relaxante e sem focar nos problemas que estão ocupando sua mente nesse momento.O excesso de sentimentos pode causar certa ansiedade nos piscianos, já que a Lua Cheia está transitando por Escorpião - que é um signo de água assim como Peixes. Você pode escrever o que está vindo à tona ou desabafar com alguém, para descarregar um pouco de pensamentos. Busque ter momentos de descontração com quem mora com você.Para os arianos, a Lua Cheia em Libra configura um bom momento para deixar de lado o seu orgulho e se expressar para a pessoa amada - ou aquela que você deseja se aproximar. Além disso, essa conjuntura astrológica também chama a sua atenção para rever os rancores que você tem guardado e libertar-se desses sentimentos negativos.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.