Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (17/12)

O domingo pede cautela. A Lua chega no signo de Peixes e a sensibilidade se acentua, as ilusões também. O Sol em Sagitário e Netuno em Peixes entram em rota de colisão, muito cuidado com os enganos, pois a influência de Netuno pode ser muito nebulosa e ilusória. Você não vai compreender as coisas como elas são. Pode ser um domingo e um início de semana confuso e você pode se deixar influenciar por sonhos e desejos fantasiosos. Muito cuidado para não fazer escolhas impraticáveis ou com a falta de firmeza nas tomadas de decisões.

Áries

Eu recomendo que você libere o controle, ariano(a). Nem tudo que você deseja é o melhor para você nesse momento. Pode ser que hoje e no início da semana você se sinta mais frágil. Evite tudo que não te faz bem: pessoas, lugares, pensamentos. Aproveite o domingo e faça uma pausa. Aproveite para ler um livro ou assistir um filme. Tente se conectar com tudo que te eleva. Você precisa de um tempo livre.

Touro

A quadratura entre o Sol e Netuno pode trazer algumas dúvidas, mas é importante que você continue focado nos seus objetivos. Muito cuidado para não se iludir ou idealizar demais uma pessoa ou uma proposta que chega para você. A oferta pode ser muito mais do que a entrega. Evite grandes decisões agora, deixe para o início de 2024.

Gêmeos

Você vive momentos de incertezas, geminiano(a). E o Sol em conflito com Netuno hoje, acentua ainda mais essa confusão. Não se iluda com promessas, não crie expectativas e não se deixe levar por mal-entendidos. Chame seu par para uma boa conversa ou deixe tudo bem claro com seu sócio, chefe ou cliente. Não tente controlar a situação.

Câncer

Sua casa será o melhor lugar pra curtir esse domingo. Tente não se expor, pois você está mais sensível do que nunca e qualquer comentário pode te magoar. Tente não exagerar nas comidas, pois seu corpo e saúde estão pedindo uma atenção especial. Aproveite o domingo e cuide-se, canceriano(a).

Leão

A tensão entre Sol e Netuno pode te deixar confusa em relação as suas parcerias ou relacionamentos. Tente enxergar e compreender melhor o outro, não leve tudo para o pessoal. O melhor a fazer nesse momento é baixar a guarda, ou seja, relaxe e se esforce mais para enxergar além das aparências.

Virgem

Pode ser que o passado volte a bater à sua porta. Uma pessoa que te decepcionou pode chegar novamente na sua vida, pois você tem algo a aprender em relação as suas parcerias. Chega de se iludir, coloque limites no outro. Você não pode mais ficar abrindo mão de você e das suas vontades.

Libra

Um aspecto tenso entre Sol e Netuno pode resultar em muitos desentendimentos. Seja paciente ao interagir ou se conectar socialmente com outras pessoas. Tudo que você precisa nesse domingo é organizar sua mente, suas ideias e focar em atividades tranquilas. Uma mente bagunçada pode acabar comprometendo um relacionamento ou um acordo.

Escorpião

Não acredite que algo ou alguém vai salvar sua vida nesse momento, escorpiano(a). Você é a única pessoa que pode mudar sua vida, mas você ainda não enxerga isso. O domingo e o início da semana pede cautela. Evite apostas, investimentos, dê um passo de cada vez,

Sagitário

Sonhar alto é com você mesmo, mas você precisa saber exatamente o que quer antes de dar os próximos passos. Muito cuidado com o excesso de empolgação. Pode haver uma tendência a idealizar ou mal interpretar as situações. Evite decisões impulsivas, especialmente aquelas que podem afetar sua estabilidade emocional ou financeira.

Capricórnio

A influência de Netuno no início dessa semana pode te deixar mais sensível e vulnerável. É muito importante que você se cuide emocionalmente, psiquicamente e fisicamente. Evite controlar as situações, você não vai conseguir. O compromisso mais importante é com você mesmo(a), não gaste sua energia.

Aquário

O Sol se estranha com Netuno, reforçando a tendência a você meter os pés pelas mãos, acreditando que precisa mudar tudo, ou que está muito distante dos seus sonhos. Não caia nessa, até porque o futuro está sendo construído agora, aquariano(a).

Peixes

A quadratura do Sol com Netuno pode intensificar a tendência a idealizar ou distorcer a realidade, especialmente em relação a seus objetivos. Evite se expor no ambiente de trabalho. E caso algo não saia como planejado, não tome decisões agora.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.