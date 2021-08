Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (1/7)

Hoje é o primeiro dia de agosto, que se inicia de forma mais calma, em um domingo de Lua em Touro. Como ontem a Lua entrou na fase minguante enquanto estava transitando por esse signo, estamos nos sentindo mais introspectivos e talvez sobrecarregados mentalmente. Esse cansaço apenas está lhe mostrando a necessidade de respeitar mais seus limites, lembrando-se que exigir de si mesmo um nível constante de rendimento é algo irreal. Aproveite esse dia para fazer algo que te ajude a renovar as energias, seja tendo um momento de lazer com quem você ama, cozinhando algo diferente ou indo fazer um passeio (mantendo as diretrizes de distanciamento social. Além disso, é muito importante tirar um momento para relaxar a mente de verdade, e você não faz isso quando está estimulando ela, seja vendo um filme ou mexendo no celular. Por isso, tente ter um ‘momento off’, apenas tentando acolher seus pensamentos até que eles diminuam de intensidade e você consiga desacelerar.

Aquário



Hoje o Sol e Mercúrio, que estão em conjunção em Leão, formam ainda uma oposição com Saturno em Aquário. Esse último aspecto é considerado desarmônico, porém, para canalizar essa energia de forma mais leve, aproveite para fazer planejamentos em sua vida financeira

Capricórnio



Hoje a noite a Lua em Touro forma um trígono com Plutão em Capricórnio. Você pode estar se sentindo um pouco inquieto(a) em relação às suas responsabilidades. No trabalho, lidar com algumas interações tensas com as pessoas. A maneira como você manobra essas conversas determinará o impacto.

Câncer



Hoje a tarde a Lua em Touro forma um sextil com Netuno em Peixes. Por isso, você pode ficar mais nostálgico(a) e uma boa dica é buscar coisas que te tragam a sensação de acolhimento. Seja ter um momento ‘família’, fazer uma refeição com quem mora com você ou ver um filme que te lembre a infância.

Escorpião



Sua vida pessoal pode parecer sobrecarregada por causa das responsabilidades profissionais, saiba separar as coisas. No trabalho, você pode enfrentar muita pressão nesta semana. Por outro lado, você terá insights sobre como levar sua carreira para um nível mais alto. Escute sua intuição e lembre-se que tudo acontece no devido tempo.

Gêmeos



Nos próximos dias o Sol e Mercúrio estarão transitando lado a lado em Leão. A junção do planeta regente da nossa essência com o planeta das comunicações, respectivamente, tende a deixar a mente ‘borbulhando’ de ideias. Aproveite essa criatividade no trabalho, para fazer as coisas de uma nova maneira e criar novos projetos.

Sagitário



Para o(a) sagitariano(a), a última semana foi marcada pela presença de Mercúrio em Câncer (em sua casa de recursos) fazendo uma oposição a Plutão (na casa de dinheiro). Hoje, você pode ter um insight, uma compreensão de como alcançar seu objetivo financeiro. Coloque suas ideias no papel, mas lembre-se de descansar.

Libra

Durante os próximos dias, manter sua carga de trabalho pode parecer mais difícil do que o normal. É importante fazer uma lista com suas prioridades e organizá-las em sua rotina. Porém, lembre-se de reservar um tempo para o descanso, porque é preciso cuidar da mente e não apenas manter-se produtivo(a) todo o tempo.

Leão

Esse é um bom momento para refletir sobre o que você quer concretizar a longo prazo e com muita criatividade. Tente fazer isso sem se pressionar tanto, apenas pensando sobre o que te inspira a tomar os próximos passos. Aproveite o início desta semana para fazer um planejamento mais detalhado.

Peixes

Hoje a tarde a Lua em Touro forma um sextil com Netuno em Peixes. Assim, nos próximos dias, as coisas podem parecer um pouco estranhas. Sua intuição pode estar alerta, mas é bem provável que você esteja com uma sobrecarga psicológica. Este é um bom dia para passar algum tempo sozinho.

Touro



Como Mercúrio está posicionado em seu setor de comunicação, e se opõe a Plutão, você e seu parceiro (a) podem não concordar em algo. Defina o que realmente vale a pena debater. Aproveite esse domingo de Lua em Touro para curtir as coisas boas da vida, fazer o que te proporciona prazer e estar com as pessoas que você gosta.

Áries

Mercúrio, agora em Leão, ativa sua casa de romance. Além disso, você também é influenciado(a) também por toda a expansão de Júpiter em Peixes. Com isso, a comunicação pode dar errado, apesar de suas boas intenções em se expressar com as pessoas, principalmente as com quem você tem um relacionamento afetivo.

Virgem

A Lua em Touro, somada aos outros aspectos que estão se formando entre o Sol, Mercúrio e Saturno, faz com que hoje seja um bom dia para planejar a próxima semana buscando modificar aquilo que está atrapalhando o seu crescimento pessoal e profissional. Porém, tenha cuidado para não se cobrar excessivamente.