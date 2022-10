Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (16/10)

A Lua em Câncer traz para esse domingo uma energia mais emocional e sentimental. Contudo, devemos ter mais atenção na forma como nos expressamos e convivemos com as pessoas que amamos, já que a Lua em Câncer forma uma Quadratura com Quíron em Áries.

Essa energia gerada pela quadratura pode fazer com que você projete seus sentimentos e angústias nas pessoas ao redor, esquecendo-se que o responsável por seus sentimentos é você mesmo.

Além disso, por ser um dia mais característico de passar com família e amigos, tome cuidado nos diálogos e nas tensões que podem vir à tona.

Tirar um momento para você, para cuidar dos seus interesses, organizar sua semana e refletir sobre seus sentimentos pode fazer com que o dia seja mais leve.

Capricórnio

Para os Capricornianos, o domingo pode gerar uma tensão sobre as pendências da última semana e as novas metas e cobranças do trabalho para a semana que está se iniciando.

É importante lembrar de tirar um tempo para você e relaxar. A Lua em Câncer traz uma energia mais leve e emocional, podendo ajudar a ter conversas mais íntimas e sentimentais.

Câncer

Para os nativos de Câncer, hoje é um bom dia para refletir sobre seus relacionamentos, sua forma de demonstrar afeto e como tem se expressado, já que a Lua está em seu signo.

Mas lembre-se que a quadratura com Quíron em Áries pode gerar instabilidade emocional no final da tarde, despertando tensão com relação aos seus relacionamentos pessoais.

Aquário

A Lua em Câncer e a forte presença de Libra nos trânsitos do dia impulsionam a busca por harmonia nos relacionamentos e na forma de se expressar.

Para as pessoas de Aquário, isso acaba gerando uma tensão, já que são pessoas mais introspectivas, e que não demonstram tantos sentimentos.

Gêmeos

A presença da Lua em Câncer pode fazer com que os geminianos se sintam mais sentimentais e preocupados com a forma como as pessoas vão enxergar seus sentimentos.

Isso pode dificultar sua forma de se comunicar e mostrar seu ponto de vista. Tome cuidado com os diálogos, principalmente se houver assuntos mais tensos presentes.

Touro

A presença de Saturno em Aquário formando uma quadratura com Urano em Touro traz para os taurinos desafios em relação à forma como estão demonstrando suas emoções e o seu temperamento.

As pessoas em volta de você podem se sentir afetadas por essa mudança de humor e acabar ficando um pouco mais distantes.

Sagitário

A Lua em Câncer desperta um lado mais carinhoso e sensível, que pode ser desafiador para os sagitarianos. Aproveite as energias de Libra para colocar os sentimentos em ordem.

A rotina do dia a dia pode acabar deixando as coisas mais monótonas. Aproveite este domingo para se movimentar e fazer algo diferente com quem ama.

Libra

As energias presentes de Libra, trazem foco maior para as relações pessoais e familiares. A Lua em Câncer pode amplificar a necessidade de estar perto dessas pessoas.

Tire um momento deste domingo para passar com quem ama, fazer atividades ao ar livre ou mesmo assistir um filme em casa.

Peixes

A presença da Lua em Câncer pode fazer com que as pessoas de Peixes se sintam mais emotivas e carinhosas.

Os piscianos, sendo os mais sensíveis e intuitivos do zodíaco, vão sentir uma necessidade maior de demonstrar seu amor e sua atenção para aqueles que amam. Porém, lembre-se de não colocar as necessidades dos outros acima das suas.

Áries

A Lua em Câncer traz uma energia desafiadora para as pessoas de Áries, fazendo com que sua atenção seja voltada para seus sentimentos, suas relações familiares e cuidado com quem ama.

É preciso ter atenção para não se perder em seu pensamento e ideias, e acabar agindo impulsivamente.

Virgem

A Lua em Câncer traz uma visão diferente para as situações do dia a dia e das relações. Para as pessoas de Virgem, isso pode influenciar na forma crítica de observar as divergências e situações com outras pessoas.

Tente ser menos reativo e observar mais, isso pode ajudar os virginianos a aprofundar mais suas relações.

Leão

O Sol, seu planeta regente, em Libra pode fazer com que você sinta a necessidade de mais harmonia na sua vida pessoal, trazendo confiança para os seus relacionamentos.

A quadratura que a Lua em Câncer está formando com Quíron em Áries (um signo de fogo, assim como Leão), pode deixar os leoninos um pouco orgulhosos demais, com confiança em excesso.

Escorpião

A presença da Lua em Câncer, formando quadratura com Quíron em Áries, evidencia o lado mais intenso e desconfiado das pessoas de Escorpião.

Isso pode acabar fazendo com que você se sinta frustrado em seus relacionamentos, e desconte isso nas pessoas à sua volta.

É importante lembrar que não temos controle de tudo, e que muitas vezes acabamos culpando as pessoas por algo particular.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.