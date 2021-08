Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (15/8)

Neste domingo, a Lua ainda estará transitando por Escorpião, além de estar formando diversos aspectos no céu ao longo do dia.

A quadratura formada com o Sol, que está em Leão, indica a chegada da fase crescente. Após o despertar da essência, que aconteceu durante a Lua nova em Leão, fomos levados a refletir sobre o que geralmente desejamos para a nossa vida.

Agora, com a chegada da Lua em Escorpião, chegou a hora de se purificar e de se libertar de tudo aquilo que está te impedindo de alcançar seus objetivos.

Seja um hábito, um relacionamento ou uma crença limitante que está se repetindo em sua vida. Tente raciocinar sobre as coisas que estão te impedindo de ficar sobre o que realmente importa em sua vida.

Tenha um compromisso consigo mesmo para fazer as mudanças necessárias e tomar atitudes que te levem em direção aos seus sonhos e a ser quem você realmente deseja.

Câncer

A presença da Lua em Escorpião faz com que você se sinta ainda mais sensível, porque ele é um signo de água, assim como Câncer. Suas emoções estão amplificadas e é importante questionar seus próprios pensamentos, porque você pode estar se sabotando. É importante conversar com uma pessoa que você possa desabafar

Aquário

Lembre-se de ter paciência, porque não adianta ficar obcecado(a) com algo que não está no seu controle neste momento. Você pode estar desperdiçando energia e foco com coisas que não são tão construtivas a longo prazo. Se concentre nas suas mudanças internas e aproveite momentos sozinha para refletir verdadeiramente sobre o que importa para você.

Capricórnio

É tempo de olhar para alguns erros com mais carinho e consciência. O processo de auto aceitação é feito de altos e baixos. Lembre-se que autoconhecimento tem a ver com reconhecer seus sentimentos e traços de personalidade, para tornar consciente e, então, poder modificar o que quiser, para ser uma versão melhor de si mesmo(a).

Escorpião

Esse momento pode ser interessante para refletir sobre o que você está fazendo diariamente para alcançar seus objetivos. Para que você alcance o que deseja, precisa buscar o novo e transformar o que está te impedindo de ser e fazer o que seja. Tentar se encaixar em seus relacionamentos por medo de mudar faz com que você se sinta frustrado(a), pensando como chegou até aí.

Leão

Você pode estar se surpreendendo com muitos encontros, mas talvez esse não seja o melhor momento para agir na pressa e resolver tudo na ansiedade. Às vezes, é o caso de esperar, esfriar a cabeça e dar alguns passos para trás. Não se force a confrontar todas as coisas agora. Respeite o seu tempo.

Gêmeos

A fase crescente da Lua representa um momento em que as coisas que você está vivendo se tornam mais evidentes. Isso significa que, se você está vivendo um problema em seu relacionamento, ele se intensificará. Mas, se você está se apaixonando, isso também se evidencia. Portanto, não tome nenhuma decisão importante agora.

Libra

A maneira pela qual você se vincula com as pessoas e mantém seus laços pode estar passando por uma lenta transformação. Agora é hora de se envolver com mais presença. Lembre-se que, apesar de não ter controle sobre o que acontece com você, você pode escolher a forma como vai reagir.

Touro

A presença da Lua em Escorpião pode fazer com que você fique mais sensível em discussões, levando tudo o que foi dito ao pé da letra. Lembre-se que, assim como você se altera e fala coisas desnecessárias quando está estressado, isso também pode acontecer com outras pessoas.

Sagitário

O seu planeta regente continua retrogradando e suas energias são evidenciadas nesse momento. Se você tem algum projeto pessoal que se importa muito, esse pode ser um bom momento para desacelerar, dar dois passos para trás e se reorganizar. Isso também vale para situações que envolvem outras pessoas, relações de amor, de trabalho ou amizades.

Áries

É preciso encarar as sombras para, então, emergir e enxergar a luz. Isso significa que é necessário encarar com coragem e com muita honestidade os desafios que você está vivendo, para que eles sejam solucionados e se tornem fonte de aprendizado. O pessimismo apenas faz com que o problema pareça ainda maior.

Virgem

O trânsito de Júpiter em Aquário pode despertar em você esse senso de coletividade, de se colocar a serviço e fazer algo para apoiar outras pessoas. Talvez você se encontre num momento de muitos aprendizados, principalmente no que se refere a trabalhar em equipe, aceitando ajuda e também aprendendo a ajudar.

Peixes

Você pode estar vivendo constantemente sentindo-se pressionado(a). É preciso rever o que está causando esse sentimento, porque esse estresse traz prejuízos para a sua saúde física e psicológica. Mantenha a calma, fortaleça tudo o que te ajuda a descansar e relaxar, e não se deixe enervar com coisas que não te pertencem.

