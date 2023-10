Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (15/10)

Marte e Lua se encontram no signo de Escorpião. E você é convidado a fazer um mergulho mais profundo naqueles cantinhos quase nunca acessados da sua alma. Você vai enxergar com mais facilidade suas falhas e a dos outros. E vai perceber no ar as energias que o(a) rodeiam, mas muito cuidado, pois as sombras que você vê são reflexos de você mesmo(a).

E no final da manhã ou início da tarde você pode sentir sua força sendo restaurada. Aproveite para colocar sua energia no que você quer realizar. Você vai se sentir muito mais revigorado(a).

Você é capaz de modificar coisas, pessoas, situações e curar feridas. Muito cuidado para não ferir e machucar o outro. Transmute as emoções que estavam guardadas nos seus porões. E tente resolver de forma pacífica, pois por mais que o domingo inicie um pouco denso, ele finaliza suave. A Lua interage de forma harmoniosa com Vênus e você estará super aberto(a) aos amores e aos acordos. Cultive o senso de cooperação e finalize seu dia bem acompanhado(a) ou fazendo algo prazeroso.



Áries

Chegou a hora de recuperar sua vontade própria e segurança em si mesmo(a). Caso você se sinta dependente ou inseguro(a), areje a mente para que lhe seja possível compreender os fatos a partir de um olhar mais amplo. Essa amplitude de pontos de vista fará toda a diferença. Tudo que você precisa agora é se sentir à vontade sendo quem é.

Touro

Você está sendo convocado(a) a cuidar das dores causadas pelas pressões emocionais internas. O universo está trazendo à tona todo o seu potencial mental, emocional, físico e intuitivo. Faça as pazes com seu passado, harmonize suas relações, não recuse seu crescimento e evolução.



Gêmeos

Cuide das suas amizades, geminiano(a). Os seus relacionamentos interpessoais estão adoecidos. Mas agora você está tendo a chance de harmonizar essas relações. O aprendizado do momento é conviver de forma equilibrada. Você está aprendendo a se relacionar com leveza, diplomacia e tolerância.

Câncer

O que está causando mal-estar no direcionamento da sua carreira? Chegou a hora de cuidar das dores produzidas por não obter o merecido reconhecimento. Antes de mais nada, você precisa reconhecer seus esforços e alinhar seus prazeres e a forma como você se sustenta.

Leão

Busque conhecimento, leonino(a). Tudo que você precisa agora é de um conhecimento que estimule o seu desenvolvimento. Comece a admirar quem você é, abra o coração e se valorize. Zele pela satisfação de estar bem consigo.



Virgem

Transmute os sentimentos reprimidos. Essa sensação de falta ou medo de perder te deixa em desequilíbrio E por mais que tudo pareça confuso, elimine o que produz desconforto. Você precisa ficar bem com você mesmo(a). Os medos, as ansiedades e as emoções em conflito, acabam te paralisando.

Libra

Você está num momento de averiguar o quão saudáveis andam seus relacionamentos, em especial os afetivos ou os de trabalho. Pode ser que você esteja vivendo um tempo de desequilíbrio na vida a dois. Mas é na convivência com o outro que encontrará um bálsamo para aliviar os sofrimentos. No momento você tem muito a oferecer no seu cenário social, ou seja, seu grupo de amigos, equipe de trabalho. Crie um clima de equilíbrio e todo mundo sai ganhando.



Escorpião

Preste atenção aos seus hábitos, escorpiano(a). Se você estiver num nível de estresse muito alto, provavelmente irá adoecer. Como anda sua qualidade de vida? Chegou a hora de buscar o caminho da restauração do seu bem-estar. Conte com a ajuda dos seus amigos

Sagitário

Como anda seu amor-próprio, sagitariano(a) Não se deixe fragilizar pela rejeição provocada por outra pessoa. Aproveite essa fase e deixe sua estrela brilhar. Se harmonize com as pessoas que fazem parte da sua vida e se abra para novos relacionamentos profissionais.

Capricórnio

Cuide das suas relações familiares, capricorniano(a). A desarmonia ou conflito familiar não vai te fazer bem. A melhor saída é buscar autoconhecimento e tentar ser melhor do que você já é. Se aproxime de pessoas que enriqueçam seu trabalho.

Aquário

Esse será um tempo importante para curar o que adoece seus relacionamentos e que, igualmente, o(a) prejudica. Mas acredite que estudar, trocar informações e encontrar pessoas vão te deixar muito melhor. Acolha suas mágoas e raiva guardadas e cuide dos seus sentimentos.

Peixes

Reveja suas finanças e tente enxergar uma possibilidade de recuperar o seu bem-estar material. A saída é que você torne o espaço cotidiano o mais agradável possível e que encontre meios para produzir com prazer.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.