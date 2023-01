Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (15/1)

Leão

Capricórnio

Câncer

Virgem

Libra

Gêmeos

Áries

Sagitário

Escorpião

Aquário

Peixes

Touro

Hoje o dia começa com a Lua em Libra formando uma quadratura com Plutão em Capricórnio, e entrando em Escorpião às 9 horas. Esses trânsitos te convidam a liberar aquilo que está te impedindo de prosperar, de alcançar seus objetivos. Aproveite a Lua minguante para deixar as coisas irem, fazendo com que as cobranças e indecisões possam recair muito menos sobre você, focando nas vibrações mais altas do dia. Aproveite o momento para estabelecer suas escolhas e se comprometer, já que a Lua em Escorpião pede para que resgatemos nosso poder pessoal. Além disso, cuidado com seus relacionamentos, já que muitos conflitos podem surgir, sendo necessário estar mais consciente dos seus sentimentos.A entrada da Lua em Escorpião enfatiza o clima de renovação, independência e autenticidade, evidenciando o lado mais forte e intenso das pessoas de Leão. Você, leonino, é chamado a observar suas motivações, para agir de forma mais assertiva.A Lua minguante leva você, capricorniano, a refletir sobre seus padrões financeiros e como você vem gastando seu dinheiro. É importante se atentar aos gastos que não são mais prioridade, e aos investimentos que não estão dando retorno. Aproveite a influência de Escorpião para desapegar de alguns hábitos que vem te prejudicando.A Lua está trazendo muitas reflexões e dúvidas. É preciso ter mais paciência já que muitas coisas podem sair do seu controle, fazendo com que a semana comece de uma forma diferente. Nos próximos dias, tenha como foco o desapego em diferentes áreas da sua vida.A entrada da Lua em Escorpião traz para as pessoas de Virgem um foco maior para sua saúde, buscando desintoxicar-se de tudo que tem acumulado, desde alimentação, consumismo em relação a bebidas e compras excessivas. É preciso desapegar e ir atrás de movimento, deixar as coisas saírem um pouco da rotina.A entrada da Lua em Escorpião enfatiza o seu lado mais profundo e introspectivo, fazendo com que as pessoas de Libra se sintam menos comunicativas. Além disso, o movimento do dia é de muita reflexão em relação aos seus sentimentos e metas, buscando compreender o que vem te angustiando, o que é possível mudar ou não.A entrada da Lua em Escorpião, signo oposto ao seu, traz um momento desafiador para seu estilo de vida. Com os trânsitos do dia, surge a necessidade de se desapegar de algumas coisas que não condizem mais com você. Busque se libertar e permitir que algumas mudanças aconteçam.A presença da Lua em sua fase minguante fala muito de finalizações, trazendo para você, arinao, a necessidade de observar quais hábitos não combinam mais com seu estilo de vida. É um momento para desintoxicar de tudo aqui que vem trazendo tensões e inseguranças.A entrada da Lua minguante em Escorpião enfatiza ser lado mais livre, fazendo com que seu espírito intuitivo e impulsivo se evidencie. Cuidado para não acabar jogando tudo pro ar e abandonando metas que são muito importantes para você. Tudo tem o tempo certo para acontecer.Você, escorpiano, pode passar por algumas crises existenciais ao perceber que nem tudo está sob seu controle. É preciso ter paciência e buscar formas diferentes de agir, esse movimento pode aumentar suas motivações e assertividade em relação às suas escolhas.A entrada da Lua em Escorpião traz um clima de purificação, sendo importante ter atitudes mais direcionadas a criar espaço para o novo, finalizando os ciclos que não fazem mais sentido. Você é direcionado a olhar para suas metas para identificar soluções mais inovadoras, deixando de lado sua insegurança.A Lua minguante em Escorpião enfatiza a necessidade de ter mais paciência, já que alguns imprevistos e perrengues podem acabar surgindo em seu dia. Aproveite esse momento de busca por liberdade e purificação, e para se conectar com seu lado mais espiritual e artístico.A entrada da Lua em Escorpião, signo oposto ao seu, traz um momento desafiador para seu estilo de vida. Com os trânsitos do dia, surge a necessidade de se desapegar de algumas coisas que não condizem mais com você. Busque se libertar e permitir que algumas mudanças aconteçam.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.