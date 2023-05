Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (14/5)

Escorpião

Câncer

Leão

Sagitário

Peixes

Gêmeos

Aquário

Libra

Capricórnio

Virgem

Áries

Touro

Hoje a Lua passa o dia todo em Peixes, e forma aspectos poderosos com outros planetas. O sextil entre a Lua e Urano em Touro desperta sentimentos intensos, que podem impulsionar a busca por transformação. O sextil com Sol em Touro, por outro lado, traz uma energia mais harmoniosa e favorável, chamando a atenção para seus sentimentos e a forma como você está cultivando sua relação. Além disso, o trígono com Marte em Câncer e a conjunção com Netuno ampliam a intuição, aumentando sua sensibilidade, empatia e conexão espiritual. Com todos esse movimentos planetários, este é um momento muito forte para refletir, revisar seu passado e concluir ciclos. Aproveite o dia das mãe para se conectar com suas raízes, reconhecer e respeitar sua história e adubar o solo para novas aventuras.A Lua em Peixes pode amplificar sua sensibilidade emocional e espiritual. Você pode ter uma maior percepção das energias ao seu redor e uma intuição sobre as coisas à sua volta. Use essa habilidade para aprofundar seu autoconhecimento e explorar questões emocionais.A conjunção de Netuno com a Lua intensifica suas emoções e sua conexão com o mundo espiritual. Você pode sentir uma maior empatia e compreensão em relação aos outros, sendo chamado a ajudar e apoiar aqueles que estão precisando. Preste mais atenção a suas intuições e confie em sua sabedoria emocional.Os trânsitos do dia podem estimular sua criatividade e imaginação. Você pode sentir uma forte conexão com seu eu interior e uma maior sensibilidade emocional. Procure buscar atividades que nutram a sua alma e que permitam que você se expresse de forma autêntica e livre.O trígono entre a Lua e Marte pode impulsionar você a agir com base em suas crenças e princípios, alinhando sua energia motivacional com suas emoções. Esse trígono pode justificar ações que estão identificadas com sua busca por significado e expansão.A Lua Minguante em seu signo potencializa sua busca por compreender seus sentimentos, mergulhando em seu eu interior, refletindo e se conectando com suas emoções mais sutis. É uma oportunidade de deixar de lado algumas feridas e se libertar dos ressentimentos.O trígono entre a Lua e Marte traz um impulso positivo para agir com base nas suas emoções e intuição. Esse movimento pode ajudar a desenvolver uma maior conexão entre suas emoções e sua expressão verbal, possibilitando comunicar seus sentimentos e pensamentos de uma forma mais clara e assertiva.Os trânsitos do dia te incentivam a se envolver em projetos que promovam inovação e transformação. É um momento para buscar novas formas de se envolver com sua carreira, conectando-se com pessoas que apoiam seus interesses.Os trânsitos do dia podem aumentar sua conexão com o mundo espiritual e sua capacidade de se relacionar com os outros em um nível mais profundo. Você pode sentir uma maior conexão e empatia, o que pode fortalecer os seus relacionamentos. Busque o equilíbrio entre as suas necessidades emocionais e as dos outros.O sextil entre a Lua em Peixes e o Sol em um signo de terra pode trazer um equilíbrio entre suas emoções e sua expressão de identidade. Você pode se sentir mais capaz de expressar suas emoções de maneira dinâmica e equilibrada, encontrando uma conexão mais profunda com sua identidade emocional.O sextil entre a Lua e Urano desperta uma necessidade maior de se conectar com sua espiritualidade e de se envolver em práticas que ajudem a se conectar com seu eu inteiro. É um bom momento para buscar conhecimento espiritual ou para se envolver em práticas que ajudem a cultivar sua paz.A Lua Minguante em Peixes pode trazer um equilíbrio entre sua identidade e suas emoções, fazendo com que você fique mais consciente das suas necessidades emocionais. Aproveite para buscar maneiras de expressar sua identidade de forma autêntica e sensível.O sextil entre a Lua em peixes e Urano em seu signo influencia diretamente os signos de terra. Para você esse aspecto pode enfatizar a necessidade de liberdade e inovação em suas relações pessoais e profissionais. É um bom momento para tentar coisas novas, aproveite esse domingo para sair da rotina e se movimentar.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.