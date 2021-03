Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (14/3)

Lua concede energia

A Lua está até amanhã em Áries, que é o primeiro signo do Zodíaco e pertence ao elemento fogo. Nesse setor ela nos torna muito mais vitais, confiantes e impulsivos, capazes de tomar decisões e iniciativas com especial rapidez. Mesmo assim, para que tudo vá bem é importante que a gente não se precipite e procure pensar bem e analisar as coisas com sensatez antes de agir. A fase é ideal para a gente dar andamento a nossos projetos, mesmo porque a Lua está na fase nova e dá a maior força a novos empreendimentos. Nosso satélite harmoniza-se com Marte, que rege Áries e nos concede uma dose extra de garra e entusiasmo. A Lua também está em harmonia com Saturno, planeta do tempo, que nos torna mais pacientes, tenazes e voltados para as questões coletivas. Por outro lado, a Lua tensiona Plutão, por isso convém a gente não ficar remoendo antigas mágoas nem cultivar velhos ressentimentos. Convém a gente canalizar nossas energias com a máxima objetividade



Áries

A Lua transita por seu signo e harmoniza-se com Marte e Saturno. Assim, faz com que você receba uma dose maciça da mais pura energia celestial. Aproveite para vitalizar-se sob todos os pontos de vista. Cuidar da imagem e do visual e impulsionar tudo o que lhe diz respeito são ótimas pedidas. DICA: os encontros amorosos estão em alta.



Touro

Marte e Saturno estão em harmonia com a Lua, por isso acentuam ainda mais o seu poder psíquico e tornam estes dias particularmente propícios para você ficar a sós, refletir, meditar e concentrar seu pensamento em tudo de bom que deseja ver realizado, a nível pessoal e coletivo. DICA: os momentos a dois serão especialmente gratificantes.



Gêmeos

Agora a Lua volta sua atenção para o futuro e faz com que a fase seja excelente para você fazer planos e estabelecer metas. Porém seja bastante realista e supere certa propensão para alimentar projetos utópicos. DICA: você pode se sair hiper bem em tudo o que exige espírito de equipe, pois seu lado amigo e solidário está em alta.



Câncer

Aproveite esta fase para se concentrar nos assuntos profissionais, mas não assuma afazeres ou responsabilidades acima de seus limites. Alterne as horas de trabalho com outras de descanso e esteja alerta para não se estressar. DICA: Júpiter faz com que as dietas alimentares desintoxicantes tenham excelentes resultados nesta fase.



Leão

Saturno, Marte e a Lua estão em harmonia e lhe transmitem uma dose extra de garra e otimismo. Esses astros fazem com que você esteja com uma enorme disposição para tudo, principalmente para ampliar seu campo de ação. Sua determinação lhe ajuda a vencer qualquer dificuldade que surja à sua frente. DICA: amores em alta.



Virgem

Os processos de reciclagem estão ainda mais favorecidos agora, que a Lua ativa sua casa das transformações. Será mais fácil para você libertar-se de tudo o que já era, por mais que isso possa provocar certa sensação de perda. Aproveite e abra-se para novas vivências. DICA: abra o coração e troque confidências com quem você confia.



Libra

O trânsito da Lua por Áries, atua no sentido no sentido de dinamizar ainda mais suas relações pessoais e faz com que seu interesse pelas pessoas seja ainda mais marcante. Aproveite a fase para associar-se aos outros, porém não se anule nem se descuide de suas próprias necessidades. DICA: astral de maior entendimento e telepatia a dois.



Escorpião

Nesta fase a Lua tensiona seu regente Plutão, por isso estimula seu espírito crítico e lhe estimula a ver as coisas como elas são. Isso evita muita perda de tempo, dinheiro e energia. Porém esteja alerta para não implicar nem exigir demais de quem está a sua volta. DICA: seja flexível e procure valorizar tudo aquilo que os outros têm de bom.



Sagitário

A Lua em Áries harmoniza-se com Marte e Saturno, e faz com que você esteja em uma fase bastante favorável, sob todos os pontos de vista. Seus caminhos tendem a se abrir e você conta com ótimas oportunidades, em todas as áreas nas quais atua, esteja de olho. DICA: você anda mais quente e pode expressar claramente aquilo que sente.



Capricórnio

O bom aspecto da Lua com Marte e com seu planeta Saturno faz com que você esteja com a corda toda para ativar as questões domésticas e dedicar-se à sua família. Seu entusiasmo e energia lhe ajudam a vencer os desafios e atingir suas metas. DICA: não se sobrecarregue e reserve uma parte do seu tempo para relaxar e organizar suas ideias.



Aquário

Graças à Lua você vive uma fase especialmente propícia para dedicar-se a tudo o que exige inteligência, capacidade de comunicação e de verbalização. Você está em condições de expressar suas ideias e sentimentos com maior clareza. DICA: aproveite para dialogar francamente com as pessoas e eliminar qualquer mal-entendido.



Peixes

A passagem da Lua pela sua casa da concretização faz com que esta fase seja bastante produtiva, ideal para você colocar a mão na massa e partir da teoria para a prática. Suas iniciativas no trabalho tendem ao êxito, mesmo porque você não dará nenhum ponto sem nó. DICA: não se descuide de suas necessidades afetivas e espirituais.