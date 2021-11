Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (14/11)

Aquário

Câncer

Capricórnio

Gêmeos

Escorpião

Leão

Peixes

Touro

Sagitário

Libra

Virgem

Áries

Hoje a Lua continua transitando por Peixes até 13 horas. Apesar das energias desse signo serem relacionadas à sensibilidade e até mesmo a uma postura mais passiva, a Lua fica fora de curso desde as 2:30 da madrugada. Por isso, é normal que tenhamos mais dificuldade em dialogar ou em cumprir alguma tarefa na parte da manhã, porque nos sentimos mais confusos e impacientes. Aproveite a preguiça de domingo para descansar um pouco mais, fazendo algo que seja relaxante e para você ou até mesmo dormindo até mais tarde. Após esse horário, a Lua ingressa em Áries e nos ajuda a sentir um pouco mais animados e confiantes para começar a semana. Porém, como Vênus em Capricórnio está formando uma quadratura com Quíron em Áries, estamos vivendo um momento transformador, relacionado à alguma ferida inconsciente que precisa ser curada.O dia hoje começa com certo desânimo, mas como a Lua entra em Áries no começo da tarde, esse sentimento tende a ser passageiro. Porém, as energias arianas podem despertar a ansiedade. Aproveite o domingo para planejar a sua semana com calma, adicionando hábitos saudáveis, voltados para o autocuidado.Como a Lua estará fora de curso até ingressar em Áries, você tende a se sentir mais ansioso e incomodado, como se algo não estivesse certo. É importante tentar entender de onde vem esse sentimento, mas não se prenda a ele. Muitas vezes, pensamos em algo que parece ser muito importante no momento, mas sequer fará sentido no dia seguinte.A Lua fora de curso no começo do dia pode fazer com que você se sinta muito impotente, porque as coisas tendem a sair do planejado com a influência desse fenômeno. Após ingressar em Áries, você tende a se sentir melhor, mas tende agir como se você fosse a única pessoa correta e que deve ser ouvida pelos outros.A presença da Lua em em Áries configura um momento em que a sua autoestima se expressa com mais facilidade. Você pode aproveitar isso para ter diálogos importantes que podem te causar certo constrangimento, como para impor limites ou abordar algum assunto que seja desafiador para você e a pessoa com quem se relaciona.A presença da Lua em Áries a partir das 13 horas faz com que suas vontades se manifestem com potência, o que pode gerar conflitos e frustrações. A configuração dos astros hoje te desafia a tentar direcionar melhor seus impulsos, para perceber o que deve ser curado e modificado para lidar com eles de forma saudável.Os leoninos encontram conforto nos prazeres (no sentido físico, mas também relacionado ao que consomem e onde estão) e podem usar esse artifício para manter-se mais calmos hoje. Busque ter um dia mais relaxante e desconectado. Aproveitar uma comida gostosa e uma companhia agradável é uma forma de acalmar os ânimos e conectar-se com quem você se relaciona.A compaixão tende a ser uma característica marcante da sua personalidade e, muitas vezes, isso pode fazer com que você não se coloque em primeiro lugar em sua vida. O posicionamento atual dos astros incita uma visão de mundo mais egocêntrica, e é interessante aproveitar esse momento para analisar se você tem negligenciado suas prioridades. Lembre-se que você não pode salvar ou curar ninguém além de si mesmo.A entrada da Lua em Áries indica que você começará a semana mais determinado a cumprir tudo aquilo que deseja. A assertividade e a iniciativa são características despertadas pela influência ariana. Por isso, aproveite para trabalhar a sua confiança no trabalho, exponha novas ideias e se arrisque buscando novas formas de fazer aquilo que já se tornou automático no seu dia a dia.As inquietações emocionais que estão nos afetando nos últimos dias podem ter despertado em você, sagitariano, um olhar melancólico e dramático, que não é comum na sua personalidade. Por esse motivo, o posicionamento da Lua em Áries te proporciona bem-estar e te ajuda a se sentir mais motivado, já que esse signo é regido pelo elemento fogo, assim como Sagitário.A ansiedade característica das energias arianas pode fazer com que você se sinta excessivamente preocupado ou irritado. Sabendo disso, é importante que você tenha paciência consigo mesmo e não desconte essas emoções em quem está ao seu redor. Dedicar tempo para se conectar com a sua espiritualidade te ajuda a relaxar.Os virginianos podem sentir tensões em suas relações hoje, tendo em vista que as energias arianas que estão nos influenciando nesse momento evidenciam o seu lado mais orgulhoso. Por isso, tenha cuidado para não ser arrogante ou para não ser irredutível perante a situações que não te agradam. Esse tipo de comportamento não traz benefícios para ninguém.A presença da Lua no seu signo a partir das 13 horas tende a fazer com que você se sinta mais confortável em sua própria pele, mas também coloca em foco seus impulsos e pode te levar a se expressar de forma desmedida. Tenha cuidado para não gerar discussões e acabar magoando alguém importante, apenas por escolher as palavras erradas.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.