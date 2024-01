Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (14/1)

É Lua Nova no signo de Peixes. O domingo pede que você navegue pela sua sensibilidade e crie as condições perfeitas, ou seja, cultive o solo onde seus sonhos vão se enraizar. As sementes precisam do ambiente certo para germinar. Aproveite o domingo e planeje. A Lua vai chegar pertinho de Saturno e não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Aproveite esse clima de volta às aulas, a sensação de que o ano começou de verdade e canalize sua energia para obter os melhores resultados. A Lua também vai conversar com Marte em Capricórnio e você vai ter muita disposição para resolver o que tiver para ser resolvido. Planeje sua semana, seu ano, sua vida. Entre em contato com contato com os valores da sua alma e conecte sua imaginação a seus desejos. Pegue um lápis e um papel e escreva o que te preenche? O que alimenta sua alma? O que te anima? E o que está pronto para ser criado nesse ciclo da sua vida? Mercúrio já está em Capricórnio e vai colocar ordem na bagunça para que você use suas habilidades para manter o foco e atingir os resultados esperados.

Áries

Tudo que você precisa nesse momento é confiar. O universo está cheio de oportunidades para você. Reflita sobre suas metas, seus objetivos e sobre tudo que você quer realizar. Não deixe que essa busca por segurança faça com que você esqueça sua verdadeira história.

Touro

Uma ânsia natural para expandir e ampliar a mente através do estudo, da leitura e de viagens vai te deixar mais ocupado(a) nos próximos dias. Não deixe de lado o desejo de ensinar e compartilhar aquilo que descobriu, pois você pode inspirar outros com aquilo que os inspirou.

Gêmeos

Você está repensando sua vida e o desejo é de mudar as coisas, fazer diferente, tomar uma atitude e colocar fim no que não te faz bem. Não tenha medo de finalizar ciclos, desapegue do que não está lhe fazendo bem. Você está pronto(a) para começar de novo.

Câncer

Você está numa fase super favorável para os relacionamentos. Repense sua conexões, coloque limites, reflita sobre o que você entrega e o que recebe do outro. Agora muitos problemas podem ser "superados" se discutidos e analisados.

Leão

Lua e Saturno se unem com a intenção de facilitar a sua rotina. Seja prático(a). Tente alinhar produtividade com qualidade. Coloque limites nos excessos e planeje uma rotina consistente e alinhada com você. Respeite o seu ritmo e cuide da sua saúde.

Virgem

Como andam seus sonhos e projetos? Não fique aí parado, tente iniciar algo ou lançar um projeto novo no mundo. Tudo que o universo quer de você é atitude. Seja responsável com seus sonhos, não existe o momento perfeito, só você pode criar o ambiente favorável para que as coisas aconteçam.

Libra

Hoje pode ser um ótimo dia para fazer aquele planejamento familiar. Pode ser que você esteja pensando em mudar de casa ou mudar as coisas na sua casa. Mas é importante que você organize a sua vida doméstica e tome alguma decisão sobre o seu lar e dinâmica familiar. Pois a sua vida íntima vai ressoar na sua carreira e nas suas metas.

Escorpião

Chegou a hora de colocar suas ideias em prática, escorpiano(a). Suas palavras ganham vida. Planeje os cursos que você pretende fazer ou aquele vídeo que você pretende gravar. Você está descobrindo novas formas de se comunicar e se conectar com as pessoas, seja nos negócios, na amizade ou no amor.

Sagitário

O domingo pede que você faça um planejamento financeiro e reflita sobre os seus valores e a qualidade do seu trabalho. Como você ganha dinheiro? Como gasta seu dinheiro? Chegou a hora de estruturar a sua vida financeira com muita responsabilidade. Lembre-se: ações focadas agora podem levar a um crescimento significativo nos lucros.

Capricórnio

O momento pede que você torne-se consciente de si mesmo(a) e da sua própria vida. Tente enxergar a vida sob um ângulo diferente e reflita sobre suas ações, escolhas. A Lua em conjunção com saturno pede avaliações cautelosas antes de se lançar em alguma atividade. Coloca o pé que o universo está se encarregando de

colocar o chão embaixo.

Aquário

O domingo pede um mergulho profundo, aquariano(a). É através da

introspecção, da busca da alma, da psicoterapia, da boa literatura ou da

interpretação de sonhos que você descobre o que faz vibrar seu coração. Se entregue sem medo.

Peixes

Sozinho(a) você não vai a lugar nenhum. Você reconhece sua força quando se une a outras pessoas. Planeje suas ações coletivas, pois o momento pede que você inicie novos projetos em grupo que tendem a ser muito promissores.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.