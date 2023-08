Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (13/8)

Hoje, exatamente às 8:15, Vênus chega no coração do Sol. E esse é o momento mais importante do planeta Vênus em 2023.

Essa conexão entre o Sol - símbolo da identidade - e Vênus - símbolo do desejo, vai aquecer os afetos, os prazeres, as finanças, o desejo sexual, os valores, as relações interpessoais, as parcerias, o senso estético, beleza, bem-estar, poder de atração, os negócios, a vida social…

Esse é um momento de conquista, mas alguns nós ainda precisamos ser desatados, já que a Vênus está em Leão, retrógrada no meio da selva.

E essa retrogradação vai te ajudar a perceber algumas situações que você não consegue mais sustentar, fingir ou seguir com a autoconfiança fragilizada.

A vênus em leão quer ser respeitada e valorizada. E hoje é um dia perfeito para enxergar seus valores e suas vontades. Aproveite esse portal dourado e se afirme com dignidade e não com arrogância.

Agora vamos ver qual a “selva” da sua vida que você precisa se impor de forma feroz e corajosa?

Áries

O seu coração tem pulsado forte? Como anda o seu amor-próprio? Chegou a hora de recuperar a autoestima e a segurança de si mesmo. Não se isole, fique à vontade sendo quem é. Busque uma atividade prazerosa, pois só assim você se sentirá revigorado. Nesse portal da Vênus no coração do Sol, você será convidado a intensificar suas características e honrar os seus desejos.

Touro

Como estão os seus relacionamentos familiares? O portal da Vênus no coração do Sol marca o começo de um novo ciclo na sua vida íntima. Chegou o momento de enxergar a raiz de toda insegurança, mágoas e carências que te impedem de viver relacionamentos harmoniosos. Chegou a hora de se posicionar no ambiente familiar. Crie uma ambiente interno seguro.

Gêmeos

Como você se relaciona com as pessoas próximas? Chegou a hora de aprender sobre a arte de se relacionar. Não esqueça que todo relacionamento precisa de leveza e respeito. Aproveite os próximos nove meses para harmonizar seus relacionamentos com irmão, vizinhos e parentes. Não esqueça também de valorizar seu conhecimento e honrar o seu desejo de aprender, comunicar e lidar com diferentes opiniões.

Câncer

Você tem consciência do seu valor? Quando a vênus chegar no coração do sol, você vai ter muita clareza sobre seus recursos, sustento e dos seus esforços para adquirir o que deseja. Mas o grande aprendizado desse trânsito é tentar encontrar equilíbrio entre o prazer e o trabalho. Você tem nove meses para progredir materialmente, mas para isso você precisa valorizar suas capacidades profissionais e não deixar de lado os seus valores.

Leão

Como anda a sua relação com seu corpo e sua autoimagem? Nesse portal de vênus no coração do Sol você pode iniciar um novo ciclo relacionado aos afetos. E tudo começa quando você cuida e valoriza o que há de melhor no seu jeito de ser. Olhe para sua beleza inata e fuja dos ideais estéticos. Seja amoroso com seu corpo, cuide da sua aparência e encare a vida de braços abertos.

Virgem

Que atitude você deseja desenvolver nos próximos nove meses? Como anda o seu bem-estar interior? Faça um balanço interno. Seu grande aprendizado nesse trânsito é aprender a ficar bem consigo mesmo sem depender de alguém para preencher as carências afetivas. Aproveite esse portal da vênus no coração do sol e ilumine o lugar onde habitam seus fantasmas. Chegou a hora de enfrentar seus medos e lidar com emoções desconhecidas. Uma prática espiritual pode te ajudar nessa organização psíquica.

Libra

Que projeto você quer desenvolver nos próximos nove meses? Chegou a hora de olhar para suas conexões, amigos, grupos, turma e costurar essas relações com afeto e verdade. Não se isole. Encontre pessoas, interaja, colabore com o coletivo. Não guarde seus recursos, use suas habilidades e partilhe o que você tem. Se você semear o amor entre as pessoas, todo mundo sai ganhando. Será um grande passo para tornar o mundo um lugar melhor.

Escorpião

O que deseja para os próximos nove meses? Coloque amor nos seus projetos. Planeje a carreira de modo a fazer o que lhe dá prazer. A vênus juntinha do sol vai iluminar suas qualificações e muitos caminhos se abrem. Você pode atrair bons relacionamentos profissionais. E o brilho de vênus no alto da sua cabeça ninguém pode apagar. Eu vejo muitas chances de reconhecimento e sucesso na carreira.

Sagitário

Confia no seu desenvolvimento e na possibilidade de ser melhor do que você é. Nos próximos nove meses foque no autoconhecimento, estudos, pesquisas e viagens. Pode ser a hora de fazer um curso ou buscar um caminho espiritual. Esteja aberto para as novidades. Vênus vai disseminar boas sementes. Deseje ir mais longe.

Capricórnio

O que você deseja transformar nos próximos nove meses? Quando a vênus chegar no coração do Sol, você vai ter mais consciência das suas inseguranças e dos seus medos. Essa será uma excelente oportunidade para se harmonizar com seus desejos e restrições emocionais. Não tenha medo da intimidade. Transforme suas inibições afetivas e sexuais em força para começar de novo.

Aquário

Que tipo de relacionamento você deseja para os próximos nove meses? Chegou a hora de buscar equilíbrio nas relações. O portal da Vênus no coração do Sol vai trazer consciência do que você deseja e nega nos relacionamentos. Você anda se sentindo desamparada, mas não pode se submeter a dominação do outro. Escolha um parceiro que respeite os seus desejos. É sobre amar e ser amada.

Peixes

Que tipo de rotina/ trabalho você deseja para os próximos nove meses? Chegou a hora de cuidar da sua saúde, rotina e criar um ambiente de trabalho harmonioso. A ideia é que você aprenda a se priorizar no dia a dia e organize bem suas tarefas, pois a vida não é só trabalho e você produz muitos mais numa rotina equilibrada e harmoniosa.

*Julianna Formiga é astróloga, professora e terapeuta de caminhos