Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (13/3)

As energias piscianas não devem ser aproveitadas apenas para sonhar mais e para dar ouvidos à criatividade e à intuição, mas também para direcionar essas inspirações para, de fato, gerar transformações em nossas vidas. Aproveite esse momento para pensar no que realmente te inspira na vida e se entregar a isso, buscando ter mais assertividade para perseguir seus anseios. Além disso, Vênus e Marte em Aquário estão nos direcionando a perceber aqui que precisa de mais atenção em nossas vidas. Tente não ficar racionalizando demais e pensando nos piores cenários. Quando tentamos controlar tudo para que seja perfeito, acabamos nos frustrando. Escute a si mesmo com carinho para compreender seus questionamentos internos e, assim, possa tomar atitudes assertivas em relação ao que você deseja conquistar.O trânsito de Mercúrio (o planeta que rege a mente) por Peixes faz com que você pense de forma profundamente influenciada por suas emoções, e também fique mais influenciável em relação à opinião dos outros. É importante ter cuidado para ser mais gentil na forma de se comunicar, evitando discussões desnecessárias.Os nativos de Capricórnio são regidos por Saturno, que está formando um ângulo de 180 graus com a Lua. Esse aspecto tenso pode fazer com que você reaja de forma exagerada quando contrariado, mesmo em se tratando de assuntos triviais. Tenha cuidado para não falar algo que vai se arrepender depois.O trânsito lunar pelo signo de Leão pode fazer com que os nativos de Escorpião se sintam mais confiantes consigo mesmos, mas também que fiquem mais mandões. Tenha cuidado para que esse tipo de atitude não atrapalhe momentos de lazer, gerando discussões sobre assuntos triviais.É importante escutar os sinais que o seu corpo e a sua mente estão te dando, porque muitas vezes você tende a ignorá-los devido à correria do dia a dia. Para que você consiga iniciar novos projetos que sejam verdadeiramente frutíferos, é necessário planejá-los com calma e estar preparado física e psicologicamente para colocá-los em prática.Os nativos de Gêmeos são regidos por Mercúrio, que está transitando pelos primeiros graus do signo de Peixes. Esse posicionamento faz com que você pense de forma profundamente influenciada por suas emoções e também fique mais influenciável em relação à opinião dos outros. Tenha cuidado com decisões precipitadas.A influência da conjunção que está acontecendo entre o Sol e Netuno se configura como um convite para sonhar e planejar mais. Seja uma viagem, mudanças de residência ou renovação em qualquer outra área, qualquer tipo de transformação será benéfica. No primeiro momento, pode parecer que esses passos sejam pequenos, mas serão de grande valia para o futuro.O senso de justiça e de racionalidade são muito importantes para os nativos de Libra, que buscam sempre ser pessoas imparciais. Porém, com a influência do Sol em Peixes e da Lua em Leão, a sua capacidade de raciocínio será muito influenciada pelas suas emoções, sendo importante tomar cuidado com julgamentos errôneos.A presença da Lua em Leão representa para os nativos de Peixes um convite para que você aprenda a reconhecer o seu valor e a priorizar suas necessidades. Por mais que a empatia seja uma das suas maiores qualidades, pisciano, é importante não deixar a si mesmo em último lugar na sua vida.A conjunção que está acontecendo entre o Sol e Netuno te convida a encarar a vida com mais leveza. Você sempre está cercada de responsabilidades, mas precisa lembrar-se que essa não é sua única prioridade na vida. Aproveite o momento para se reconectar com seus amigos e familiares. Nos relacionamentos afetivos, você precisa expor melhor seus sentimentos.Às vezes, é necessário para os nativos de Sagitário ter atenção para dar mais lugar ao seu coração, sua intuição e empatia nesse momento. A presença da Lua em Leão pode fazer com que você fique mais orgulhoso. É importante pensar nos outros e agir com cautela para não colocar algo a perder ou magoar alguém que você ama.Hoje você, ariano, é convidado a dar lugar ao seu coração, sua intuição e empatia. Como a Lua em Leão pode te deixar mais impaciente, é importante pensar nos outros e agir com cautela para não colocar algo a perder ou magoar alguém que você ama. A intuição também te ajuda a desenvolver novas ideias e a descobrir novas habilidades.A conexão espiritual está em sua máxima potência, e os taurinos são convidados a sair do racional. Esse é um dia muito especial para refletir sobre os seus sonhos (sem o pensamento de que são impossíveis), dividir momentos com a sua família, ou até para se dedicar a algo artístico - como pintar, cantar, praticar algum instrumento ou escrever.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.