Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (13)

Hoje a Lua fica fora de curso até aproximadamente 16 horas. Isso indica que podemos ter imprevistos e nos chatear por algum mal entendido.

Por isso, tente manter a calma quando se vir em frente a esse tipo de situação, para que seu dia não comece de forma estressante.

É preciso ser mais compreensivo (principalmente com seu par romântico) e se lembrar de não dialogar quando estiver sentindo raiva.

Para os solteiros, pode haver um sentimento de incômodo devido ao dia dos namorados que aconteceu ontem. É importante reforçar para si mesmo o fato de que a sua felicidade depende apenas de você.

Não pense que deve procurá-la em um relacionamento, porque quando não estamos satisfeitos com nós mesmos, não há como construir uma relação saudável.

Hoje é um dia interessante para cuidar de você com carinho. Você pode fazer um momento spa, preparar algo gostoso para comer ou fazer algo que seja relaxante para você.

Após as 16h, a Lua ingressa em Leão e te ajuda a resgatar o seu poder pessoal, mas também pode fazer com que você sinta certa carência, querendo atenção de quem ama.

Sendo esse o caso, você pode partilhar momentos de lazer com quem convive com você ou ligar para um amigo para colocar o papo em dia.

O que seu signo revela para hoje, domingo (13)

Áries

Os nativos de Áries podem se sentir especialmente irritados, mesmo que por motivos pequenos, durante o período em que a Lua fica fora de curso. Tenha cuidado para não se deixar levar pelas emoções e acabar falando o que não deve. Caso tenha algum compromisso entre as horas de Lua fora de curso, tente sair com antecedência.

Touro

Hoje Vênus (seu planeta regente) em Câncer está formando um sextil com Urano em Touro. Esse aspecto te deixa mais animado, mas quando somado ao posicionamento do Sol em Gêmeos, pode fazer com que você fique muito ansioso. Por isso, procure ter um dia mais tranquilo. É muito importante dar atenção às suas necessidades (físicas e emocionais).

Gêmeos

Hoje o seu planeta regente está formando uma quadratura com Netuno, o que pode trazer dúvidas sobre suas relações. Lembre-se que, quando nos comprometemos com alguém, devemos ter responsabilidade afetiva. É necessário dialogar e esclarecer o que está se passando ou explicar que precisa de um pouco de espaço para organizar as ideias.

Câncer

Os nativos de Câncer tendem a se sentir confusos e irritados quando a Lua fica fora de curso no seu signo. O seu raciocínio fica mais lento e afeta a sua produtividade. É importante respeitar a sua mente quando ela se sente cansada. Tente ter um dia mais tranquilo e, caso tenha um compromisso, tente fazê-lo com mais tempo e paciência.

Leão

Os leoninos ficam confusos com a lentidão do raciocínio durante o período em que a Lua fica fora de curso e podem acabar descontando isso nas pessoas ao seu redor. Quando esse astro ingressa no seu signo, você se sente mais auto confiante e animado. Porém, o orgulho também é evidenciado e você precisa ter cuidado para não magoar alguém.

Virgem

Os nativos de Virgem são caracterizados por sua alta capacidade mental, mas essa é afetada hoje durante as horas em que a Lua fica fora de curso. Você não consegue ser produtivo como é normal e isso te deixa irritado. Não se force a manter um ritmo que está te fazendo mal. Esse movimento lunar acontece para nos desacelerar.

Libra

A quadratura que está se formando entre Saturno e Urano evidencia a indecisão dos librianos. Você sente um impulso para transformar algo em sua vida, existe um receio de sair da sua zona de conforto. Esse sentimento de confusão pode fazer com que você não aja normalmente com as pessoas com quem se relaciona e elas podem ficar magoadas.

Escorpião

Os nativos de Escorpião são controladores natos e, por isso, podem se sentir irritados com a falta de clareza no raciocínio, que é um dos efeitos causados pela Lua fora de curso, esse movimento lunar representa exatamente um convite para desacelerar. Por isso, não se force a manter um ritmo que está te prejudicando.

Sagitário

Os nativos de Sagitário são regidos por Júpiter, que começou a fazer o movimento retrógrado há poucos dias. Isso indica um período de transformações e imprevistos, mas que são necessários para que você perceba aquilo que deve ser deixado para trás. Seja paciente e lembre que todos os obstáculos trazem aprendizados.

Capricórnio

A quadratura que está se formando entre Saturno em Aquário e Urano em Touro traz tensões entre o velho e o novo. Isso faz com que você perceba que existem transformações que precisam ser feitas em sua vida, mas a necessidade de ter controle da situação faz com que você tenha receio de sair da sua zona de conforto. Desafie-se!

Aquário

O posicionamento do Sol em Gêmeos, somada ao trígono que está acontecendo entre Vênus e Urano, faz com que você sinta mais disposto mas também causa certa ansiedade. A Lua fora de curso representa um convite para sair do ritmo automático que rege a sua vida diariamente, para prestar mais atenção nas suas necessidades físicas e emocionais.

Peixes

Os nativos de Peixes se sentem irritados e confusos quando a Lua está fora de curso, principalmente porque a sua sensibilidade está aflorada devido ao posicionamento de Vênus em Câncer. Você pode encontrar conforto desabafando com um(a) amigo(a) sobre o que está se passando, porque isso te ajuda a organizar melhor as ideias.

