Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (12/9)

O posicionamento da Lua em Leão evidencia as vontades do ego e pode gerar um comportamento mais agressivo, porque queremos que tudo seja feito à nossa maneira.

Como Leão é um signo de fogo, ele desperta nossa energia interna e é interessante aproveitá-la para mover seu corpo, prestando mais atenção nele e suas necessidades.

Fazer alguma exercício, dançar, se alongar ou fazer yoga para relaxar a mente são opções para gerar movimentação, mas é importante fazer algo que você não está acostumado, que lhe permita sair da rotina.

Em relação a inquietações emocionais, esse é um momento que pode ser melhor aproveitado se pararmos para prestar atenção nos pequenos detalhes, nas coisas que passam despercebidas, mas que são importantes demais. Ao se opor a Saturno, a Lua em Leão te leva a encarar de frente algumas situações que precisam ser melhor analisadas.

Como Saturno é um planeta lento e coletivo, esse aspecto tende a colocar as coisas em perspectiva, fazendo com que você consiga enxergar por outros pontos de vista.

Capricórnio

Esse é um momento interessante para acolher seu corpo, sua sexualidade e tudo aquilo que te faz sentir bem consigo mesmo. As preocupações, compromissos e demandas da vida prática geram uma aceleração mental que faz com que você se desconecte da sua essência. Por isso, aproveite o domingo para tentar sair desse modo automático de levar a rotina.

Aquário

O trânsito de Júpiter retrógrado representa a necessidade de encarar as coisas com uma perspectiva estratégica. Como a Lua em Leão nos volta para nós mesmos, torna-se mais fácil reconhecer que você precisa se libertar da carga pesada que está carregando, seja por assumir responsabilidades demais ou por cobrar de si mesmo uma performance extraordinária.

Escorpião

A passagem da Lua por Leão pode movimentar o seu fogo interno, chamando a sua atenção para as coisas que lhe proporcionam prazer e lhe sustentam. Isso envolve hobbies, relacionamentos, prazer sexual e outras formas de expressão pessoal que te fazem ser quem você é. Reconhecer isso te ajuda a desenvolver o orgulho de si mesmo(a).

Gêmeos

O trânsito da Lua por Leão pode fazer com que a luxúria fale mais alto, o que te leva a comprar impulsivamente. Lembre-se que não vale a pena se complicar financeiramente por algum bem material que não tem função essencial nesse momento. Aproveite o domingo com momentos de lazer ao lado de pessoas amadas, sem perder tempo pensando em comprar algo.

Câncer

Adquirir um curso de inteligência emocional pode ser um bom investimento nesse momento, porque a auto regulação pode ajudar todas as áreas da sua vida. O trânsito da Lua por Leão indica prejuízos porque desperta um sentimento de luxúria. Tenha cuidado principalmente em compras que você fizer sem nenhum tipo de planejamento.

Leão

Tenha cuidado para não ser arrogante, demandando que tudo seja feito à sua maneira. O trânsito da Lua pelo seu signo pode te deixar muito focado em si mesmo, o que prejudica a sua capacidade de se colocar no lugar do outro. Lembre-se que a empatia é fundamental para as relações. Ter momentos de lazer ao lado de quem você ama ajuda vocês a se aproximarem.

Touro

A conjuntura astrológica atual te convida a parar de ficar postergando aquilo que você sente que precisa fazer, como organizar algum armário, mas fica constantemente encontrando desculpas para se ocupar com outras coisas. Esses gestos de auto sabotagem costumam ser motivados por alguma insegurança sua. Tente identificar isso para saber que padrão de pensamento precisa ser alterado.

Libra

A passagem da Lua por Leão pode despertar a vontade de se sentir visto, reconhecido e apreciado. Esse é um bom momento para refletir sobre as coisas que você faz com o intuito de se sentir aceito e pertencente em certos meios. Qualquer relacionamento que você construir ao longo da vida será com base naquele que você tem consigo mesmo.

Peixes

As energias de Leão causam transformações em relação às suas emoções e fazem suas relações florescerem, nutrindo as boas parcerias e trazendo luz para o que precisa mudar para que seus relacionamentos se fortaleçam. É preciso ter cuidado para não esperar demais do outro, criando expectativas irreais.

Virgem

Caso você tenha algum projeto com que se importe muito, esse momento astrológico representa um convite para desacelerar, se reconhecer e se reorganizar. Isso vale para projetos profissionais ou algum plano que envolva amor ou amizade. Antes de falar com o outro, busque entender com paciência o que você está sentindo.

Áries

Tenha cuidado com extremismos, porque o trânsito da Lua por Leão pode te levar a ser inflexível nas discussões. Lembre-se que decisões abruptas quase sempre trazem consequências inesperadas. Principalmente quando suas escolhas afetam outras pessoas, é preciso haver diálogo.

Sagitário

A passagem da Lua por Leão, que é um signo de fogo assim como o seu, pode fazer com que você perca a paciência com mais facilidade, principalmente nas situações em que for impedido de fazer as coisas do seu jeito. Tenha cautela para não descontar seus sentimentos nas pessoas ao seu redor.