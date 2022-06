Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (12/6)

Escorpião

Hoje a Lua forma aspectos desafiadores e fica fora de curso no fim da tarde, o que configura um período em estamos mais vulneráveis a imprevistos e estresses, além de sentirmos uma confusão mental. Por esse motivo, é interessante que você tenha um dia mais tranquilo, planejando fazer as atividades que te ajudem a descansar a mente, para evitar possíveis frustrações. Para melhorar o clima, a Lua entra em Sagitário no fim do dia, nos fazendo sentir mais otimistas e dispostos para lidar com os conflitos do dia a dia. A presença do Sol e da Lua em signos considerados mais livres e descontraídos desperta nossa inteligência e nossa imaginação de formas inovadoras, aproveite para sair um pouco da rotina!Hoje a Lua em Escorpião está formando um trígono com Netuno em Peixes. Esse aspecto te faz sentir mais conectado consigo mesmo e com as pessoas amadas, mas quando somado a conjunção entre Vênus e Urano pode fazer com que você fique ansioso. Por isso, procure ter um dia mais tranquilo. É muito importante dar atenção às suas necessidades (físicas e emocionais).O ingresso da Lua em Sagitário faz com que você se sinta mais confiante, o que configura um bom momento para desenvolver demandas do trabalho que estão estagnadas. Por outro lado, você deve ter cuidado para não se permitir irritar por situações insignificantes, que podem gerar conflitos desnecessários.O ingresso da Lua em Sagitário hoje te ajuda a ‘espantar’ a melancolia que a Lua em Escorpião pode ter despertado nos últimos dias. Por outro lado, esse posicionamento também pode fazer com que você fique arrogante, agindo como se fosse o ‘dono da razão’, o que pode magoar pessoas ao seu redor.Os nativos de Virgem são caracterizados por sua alta capacidade mental, mas essa é afetada hoje durante as horas em que a Lua fica fora de curso. Você não consegue ser produtivo como é normal e isso te deixa irritado. Não se force a manter um ritmo que está te fazendo mal, afinal, hoje é domingo. Permita-se descansar.Os nativos de Capricórnio podem ficar mais impulsivos durante os próximos dias, influenciados pela entrada da Lua em Sagitário. Você deve ter cuidado com essa tendência, porque, posteriormente, a sua consciência lhe cobrará. Aprender a lidar com seus erros sem se cobrar excessivamente é uma habilidade a se desenvolver.A entrada da Lua em Sagitário favorece a sua autoconfiança e sua capacidade de se comunicar com carisma, mas você deve ter cuidado para não ser arrogante e impaciente. O posicionamento da Lua e do Sol pode influenciar positivamente a sua vida profissional, fazendo com que você se sinta mais determinado.O posicionamento da Lua em Sagitário te convida a desenvolver sua autoconfiança. Você pode ter dificuldades em relação à dependência emocional e, por isso, é importante desafiar-se a sair da sua zona de conforto. Expressar suas ideias no trabalho e mesmo para quem você se relaciona pode ser o primeiro passo.Hoje o seu planeta regente está formando uma conjunção com Urano o que pode trazer dúvidas sobre suas relações. Lembre-se que, quando nos comprometemos com alguém, devemos ter responsabilidade afetiva. É necessário dialogar e esclarecer o que está se passando ou explicar que precisa de um pouco de espaço para organizar as ideias.A entrada da Lua em um signo de fogo pode fazer com que você se comporte de forma impulsiva, o que pode magoar as pessoas ao redor. Lembre-se que a forma como você se expressa afeta a pessoa que está te ouvindo, e a responsabilidade afetiva é necessária em qualquer tipo de relação.Os leoninos ficam confusos com a lentidão do raciocínio durante o período em que a Lua fica fora de curso e podem acabar descontando isso nas pessoas ao seu redor. Porém, quando esse astro ingressar em Sagitário, você ficará mais bem humorado. Lembre-se de não ter receio de pedir desculpas quando achar que ultrapassou algum limite.Para a sua vida amorosa, todo esse contexto astrológico pode ser muito desafiador, porque ao mesmo tempo que você sente necessidade de garantir sua liberdade, qualquer comportamento diferente que você perceba na pessoa com quem se relaciona te faz sentir inseguro. A chave para lidar com essa situação é o diálogo.A entrada da Lua no seu signo faz com que você se sinta melhor emocionalmente. Os últimos trânsitos astrais podem ter te deixado mais sensível e irritado, o que começa a se amenizar hoje. Você deve continuar se esforçando para não reprimir os sentimentos que não são fáceis de digerir, porque eles são fonte de aprendizados.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.