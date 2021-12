Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (12/12)

Essa semana chega ao fim de forma mais movimentada. Ontem a Lua ingressou em Áries no fim do dia e continua transitando por esse signo hoje, o que nos deixa mais impacientes e pode acabar influenciando atitudes impulsivas. Além das energias arianas, Marte está se aproximando de Sagitário e Mercúrio está passando pelos últimos graus de Capricórnio. Todo esse movimento planetário causa confusão mental e faz com que o humor fique instável. Por isso, é preciso ter muito cuidado para não nos deixar levar por emoções momentâneas, como a raiva. Com a entrada de Marte em Capricórnio, esses sentimentos podem nos levar a agir de forma exagerada e egoísta.

Câncer

Você pode aproveitar o momento astrológico atual para trabalhar a sua autoconfiança e, assim, conseguir dar credibilidade às suas ideias e desenvolvê-las. Não deixe que as suas inseguranças te impeçam de alcançar o seu potencial. A presença de Marte em Sagitário te ajuda a expandir a pensar “fora da caixa” e a expandir seus horizontes.

Aquário

Os aquarianos tendem a ser lógicos e frios e, por isso, a seriedade que afeta o nosso modo de pensar durante a estadia de Mercúrio em Capricórnio pode ser fazer com que você se afaste de pessoas amadas que fazem parte do seu convívio.

Libra

Apesar das movimentações dos astros serem desafiadoras para o seu humor nos próximos dias, a entrada de Mercúrio em Capricórnio indica um bom momento para a vida profissional. A influência desse signo te ajuda a fazer planejamento a longo prazo, organizar metas e perceber os pontos que precisam ser ajustados.

Escorpião

Com a entrada de Mercúrio (planeta regente do intelecto) em Capricórnio, as cobranças podem se tornar mais pesadas que o normal. Apesar disso, a influência desse signo, que é marcado pela disciplina e pela coerência, indica que as decisões que forem tomadas no trabalho nesta semana podem trazer muitos frutos. Mas é preciso ter cuidado para não agir com arrogância.

Leão

Os nativos de Leão são regidos pelo elemento fogo, assim como Áries - signo em que a Lua está posicionada hoje. Por esse motivo, você pode sentir certa urgência para tomar atitudes e deve tomar cuidado para que isso não seja feito de forma imprudente.

Gêmeos

A irritabilidade característica de Áries pode fazer com que você acorde com o pé esquerdo hoje, e você deve tomar cuidado para não deixar que o mau humor tome conta do seu dia. Aproveite toda a energia ariana para movimentar o corpo, fazendo algum exercício que você goste.

Peixes

Os piscianos, que costumam ficar “no mundo da Lua”, sentem-se um pouco incomodados com a entrada de Mercúrio em Capricórnio - signo marcado pela racionalidade. Apesar de ser difícil, aproveite esse momento para colocar as coisas em ordem. Tenha paciência consigo mesmo.

Capricórnio

A racionalidade e a inflexibilidade dos capricornianos são evidenciadas pela entrada de Mercúrio no seu signo. Você tende a agir de forma inflexível e, especialmente neste momento em que a Lua está em Áries, fazendo com que você se sinta mais impulsivo. Busque fazer alguma coisa que te ajude a encontrar equilíbrio emocional.

Áries

Apesar de Sagitário ser considerado um signo expansivo e que desperta leveza, a influência, as diferentes energias que são evidenciadas pelos movimentos planetário nesse momento nos fazem sentir confusos. Por isso, é importante reservar um tempo para si mesmo, para fazer coisas que te ajudem a desacelerar e a relaxar nos próximos dias.

Virgem

A entrada de Marte em Sagitário desperta a necessidade de mais liberdade e expansividade durante os próximos dias. Além disso, a semana que está se iniciando pode ser benéfica para a sua vida profissional. Foque em desenvolver seu potencial sem comparar-se com outras pessoas. Os resultados podem te surpreender.

Sagitário

Os sagitarianos devem tomar cuidado com a impulsividade e a vitimização nesse momento, pois as energias arianas que estão nos influenciando podem te levar a se estressar com muita facilidade e, assim, você pode sentir-se afetado por tudo que está acontecendo ao seu redor.

Touro



A presença da Lua em Áries, somada ao posicionamento do Sol e outros astros em Sagitário não é agradável para os taurinos. Nesse momento, você se sente instável emocionalmente, pode ter dificuldades em organizar seus pensamentos e se irritar com facilidade. Tenha paciência consigo mesmo e com outros a sua volta.



