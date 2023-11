Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (12/11)

O domingo pede tranquilidade. Tente ficar em paz com as pessoas ao seu redor, não entre em nenhuma discussão, pois pode ser que você se sinta provocado (a). Pode ser que os desafios de ontem - marte em oposição a urano - continuem neste domingo. Portanto, tente controlar suas emoções e muito cuidado com situações que envolvam jogos de poder.

A lua está dando seus últimos suspiros. É o último dia da fase minguante. E quando a lua está no signo de escorpião, quanto mais fundo você mergulha, mais raro é o tesouro que você encontra. E se tiver que tomar uma decisão, é nos subterrâneos que você encontra as respostas. A Lua entra em confronto com Júpiter. Não alimente suas expectativas. O melhor é deixar as coisas irem acontecendo.

Áries

Vejo muitas oportunidades no momento, mas muito cuidado para não queimar na largada, ariano(a). O céu está explosivo e você também. Cuidado com os exageros e não se precipite. Tente ficar relaxado(a) e recarregue suas energias para o ciclo que inicia amanhã.

Touro

Os últimos dias foram marcados por muitas mudanças, muitas novidades e obstáculos inesperados, mas continue se adaptando, taurino(a). Não resista, pois logo você vai assimilar que tudo está sendo para o seu crescimento.

Gêmeos

Você trabalhou duro para alcançar seus objetivos. Mas agora as oportunidades estão chegando. Logo mais você vai se recuperar de situações que pareciam perdidas. Saboreie as vitórias, mas mantenha os pés no chão.

Câncer

Você vive um tempo de travessia. Vejo mudanças e oportunidades. A pressão é constante, mas a vida está te dando uma tela em branco. Mas antes de jogar a tinta, que tal planejar o que vai desenhar? Um sonho não nasce pronto.

Leão

A vida vem testando sua autoestima, mas não esqueça que as palavras têm poder, e as decisões têm consequências, por isso, antes de embarcar em qualquer novidade, seja um novo romance ou uma mudança de emprego, pense nisso. Hoje não é um dia para tomar decisão.

Virgem

Não se distraia, virginiano(a). E também não deixe a desconfiança tomar de conta. Em uma semana cheia de altos e baixos, equilíbrio é a chave. Ouça sua intuição, mas não esqueça de colocar a razão na balança.

Libra

Chegou a hora de expandir. Mas para isso você precisa de aprimoramento interior. Você vai iniciar uma fase de muita transformação. E situações que pareciam perdidas serão retomadas. Aproveite!

Escorpião

Você agora está hábil para lidar com situações conflitantes. Mas deixe o orgulho de lado, pois conexão é a chave. Às vezes sair de cena e não entrar no conflito é o melhor que você faz. Não aceite o convite para o embate.

Sagitário

Voe alto, mas sem esquecer de olhar para baixo. O melhor a fazer nesse domingo é relaxar. Às vezes o otimismo sai de cena, mas logo os ventos da boa sorte vão soprar a seu favor. Reflita sobre quais lutas deverão ser compradas e quais lutas deverão ser contornadas.

Capricórnio

Fique atento(a) para não errar o tom. Ajuste a intensidade das suas ações. Você está num momento de realizar transformações significativas em sua vida, principalmente na carreira. Deixe algum espaço entre os seus compromissos para que os imprevistos lhe permitam conhecer algo novo.

Aquário

Você foi colocado(a) a prova e todas as áreas da sua vida foram remexidas. E nesse cenário complicado, o universo também te ensina a ser criativo(a). Não se deixe arrastar pelas circunstâncias e emoções vividas.

Peixes

Quando a vida fica turbulenta, você, melhor do que ninguém, sabe como se adaptar aos momentos difíceis. E é se adaptando que você avança. Aproveite o domingo para limpar o terreno, ceifando o que não floresceu.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.