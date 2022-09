Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (11/9)

Neste domingo (11), a Lua ingressa em Áries no início da madrugada, nos deixando mais acelerados. As energias arianas são bem diferentes da sensibilidade e introspecção, que estão sendo evidenciadas pela influência da Lua cheia que aconteceu em Peixes ontem. É como se estivéssemos voltados para nós mesmos, para perceber as transformações e as ações que precisamos tomar agora, com a coragem e a força de Áries. Caso algum sentimento ou acontecimento tenha te abalado nos últimos dias, esse é o momento adequado para retomar suas energias, lembrando que apenas você mesmo pode alterar a sua realidade - mas sem tomar o pé pelas mãos, querendo resolver tudo de uma vez só. Aproveite para dar início a algo simples, mas que você quer que dê muito certo, como um hábito saudável.

Leão

Tenha cuidado com extremismos, porque a oposição que se forma entre a Lua e Mercúrio retrógrado pode te levar a ser inflexível nas discussões. Lembre-se que decisões abruptas quase sempre trazem consequências inesperadas. Principalmente quando suas escolhas afetam outras pessoas, é preciso haver diálogo.

Áries

Essa semana se inicia enquanto a Lua está transitando por Áries, fazendo com que seja um pouco mais fácil encontrar energia para se movimentar neste domingo. Para as pessoas de Áries, a iniciativa e a força de vontade estão em alta, mas será preciso ter cuidado para que a ansiedade não tome conta.

Capricórnio

Para lidar de forma assertiva com a forte influência ariana de hoje, é preciso encontrar formas de direcionar toda essa energia, como praticar algum esporte ou arrumar algo em casa que você estava postergando. Não foque demais nas pequenas discussões que podem acontecer ao longo do dia, nem tudo precisa ser levado tão a serio.

Câncer

Hoje você tende a se sentir muito ansioso e inseguro no início do dia, como se não conseguisse dar conta de tudo que precisa. A insegurança pode te levar a tomar atitudes desajustadas, porque você pode projetar seus medos nos outros e tentar culpá-los. Perante a algo que você não pode mudar, o único controle possível é sobre suas próprias reações.

Aquário

Hoje a Lua em Áries forma uma conjunção com Júpiter logo no início do dia, fazendo com que você se sinta um pouco mais inquieto e ansioso. Por isso, uma dica para esse domingo é fazer algo ao ar livre, ou pelo menos mudar de ambiente. Essas pequenas transformações na rotina nos ajudam a enxergar as coisas por outra perspectiva.

Peixes

Lembre-se que apenas você pode se movimentar em direção aquilo que você deseja concretizar em sua vida. É preciso unir a sua fé na vida com a sua força interior, para criar novos projetos que, a longo prazo, vão te ajudar a chegar lá. O planejamento e a perseverança são aliados necessários nesse processo de crescimento pessoal.

Escorpião

Tenha cuidado para não ser arrogante, demandando que tudo seja feito à sua maneira. O ângulo de 180 graus que está se formando entre alguns astros hoje pode te deixar muito focado em si mesmo, o que prejudica a sua capacidade de se colocar no lugar do outro. Lembre-se que a empatia é fundamental para as relações.

Gêmeos

Quando estiver sentindo que a sua mente está um pouco confusa, e as ideias não tomam contorno nenhum, lembre-se que você não está perdida, mas sim imersa em um mar de possibilidades. Por isso, tente colocar as ideias para fora - faça algo diferente, converse com quem você confia ou escreva tudo o que está em mente agora - essas pequenas coisas podem ser fonte de alívio.

Sagitário

Adquirir um curso de inteligência emocional pode ser um bom investimento nesse momento, porque a auto regulação pode ajudar todas as áreas da sua vida. A oposição entre a Lua e Mercúrio retrógrado indica prejuízos, principalmente em compras que você fizer sem nenhum tipo de planejamento.

Virgem

A oposição que a Lua em Áries forma com o Mercúrio retrógrado em Libra pode despertar alguma atitude impulsiva . Por isso, tenha cuidado com possíveis desentendimentos e conversas que podem acontecer nesse horário. Apesar de a honestidade ser um pilar dos relacionamentos, falar tudo o que vem em mente é algo destrutivo.

Touro

A semana se inicia de um forma um pouco acelerada demais, para o gosto das pessoas de Touro. Isso acontece porque a Lua estará em Áries até segunda-feira, então, você pode sentir que a vida está exigindo um pouco mais de ação. Porém, é importante não se deixar levar pelo estresse, e saber estabelecer seus limites para não exigir demais de si mesmo.

Libra

A oposição entre a Lua em Áries e Mercúrio retrógrado em Libra que se forma hoje tende a evidenciar sentimentos que podem ser difíceis de encarar, porque isso envolve admitir suas falhas e pontos fracos. Para que esse processo não seja tão doloroso, você precisa deixar o seu orgulho de lado e não tentar ‘lutar contra a maré’.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.