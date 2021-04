Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (11/4)

Começa a Lunação de Áries

Todos os meses, quando a Lua faz conjunção com o Sol, tem início uma nova Lunação. E é o que acontece às 23h32 deste domingo, no último decanato de Áries. Mas esta é uma Lua Nova muito especial, pois acontece no primeiro signo do Zodíaco e assim facilita ainda mais as iniciativas e recomeços. As próximas semanas são excelentes para novos empreendimentos e os bons aspectos do Sol e Vênus com Marte e Júpiter facilitam ainda mais as coisas. Saturno se harmoniza com Mercúrio, por isso nos torna mais sensatos e perseverantes, capazes de criar bases sólidas para nossos projetos. A influência positiva de Marte faz com que a gente conte com uma dose extra de energia e entusiasmo à nossa disposição. Juntamente com Marte, Vênus beneficia nossa vida amorosa e faz com que possamos exprimir espontaneamente nossos sentimentos e emoções. Nesta Lunação nós estamos bastante vulneráveis às românticas flechadas de Cupido e podemos nos apaixonar com maior facilidade.



Áries

Você não tem do que se queixar, muito pelo contrário. O Sol e a Lua, juntos em seu signo, dão a maior força a todas as suas iniciativas no sentido de se afirmar e ampliar seu campo de ação e Júpiter faz com que a sorte atue a seu favor. DICA: aproveite a fase para se expandir e esteja de olho nas boas oportunidades, inclusive no amor.



Touro

A nova Lunação ocorre hoje, em seu setor espiritual, onde aumenta o poder da sua fé e faz com que suas mentalizações sejam muito bem sucedidas. Assim, concentre o pensamento em tudo de bom que deseja ver realizado para si e para todos os brasileiros neste momento dificil. DICA: os momentos de isolamento a dois serão maravilhosos.



Gêmeos

Sua necessidade de fazer contatos, socializar e curtir os amigos virtualmente está enfatizada nesta nova Lunação, que lhe torna uma pessoa muito mais aberta, amistosa e comunicativa. Aproveite para mostrar-se mais participante e exercer com garra sua cidadania. DICA: você pode ter ideias muitíssimo inovadoras e inventivas.



Câncer

A nova Lunação torna as semanas vindouras excelentes para você se concentrar no trabalho e atuar no sentido de progredir naquilo que faz. Suas iniciativas práticas tendem ao êxito, portanto vá em frente com toda garra! DICA: esteja alerta para não se descuidar de suas necessidades afetivas e dê a devida atenção a quem você mais gosta.



Leão

Nesta Lunação o Sol e Vênus formam ótimos aspectos com Marte e Júpiter, por isso favorecem os assuntos de concretos e dão a maior força às suas iniciativas no sentido de se estabilizar no serviço e abrir novas frentes nessa área. DICA: os momentos de isolamento, de preferência a dois, prometem ser especialmente enriquecedores.



Virgem

O fato de o Sol e a Lua, que estão em seu setor da renovação, ativarem Marte e Júpiter lhe ajuda a entender mais claramente o que se passa em seu íntimo e a agir de modo coerente com suas reais motivações. DICA: você está em condições de analisar melhor o passado e de aprender com ele, assim evitará a repetição de velhos erros.



Libra

Seu desejo de se relacionar e estar com os outros está reforçado pela nova Lunação, que cria um clima de maior entendimento e harmonia com as pessoas à sua volta. Os astros favorecem bastante as amizades e os assuntos sentimentais. DICA: seu idealismo está em alta, porém não se disperse em empreendimentos utópicos e inviáveis.



Escorpião

Os assuntos práticos e relativos ao serviço estão especialmente beneficiados pelo Sol e a Lua, que lhe ajudam a concretizar antigos projetos e a se realizar naquilo que faz. DICA: sua capacidade de concentração está em alta e você pode criar estruturas realmente sólidas para seus empreendimentos, por isso terá êxito neles.



Sagitário

A Lua e o Sol harmonizam-se com Saturno e fazem com que esta Lunação seja de grande magnetização para você, que poderá revelar suas verdadeiras potencialidades e afirmar-se vigorosamente. DICA: os amores vão de vento em popa e se o seu coração está vago é provável que você conheça alguém que o fará bater mais forte.



Capricórnio

Os planetas Marte e Júpiter nesta Lunação estão em harmonia com o Sol e a Lua, por isso aumenta seu desejo de estabilidade e ajuda você a agir de modo mais objetivo e consequente em casa. Você está em uma fase excelente para se isolar com quem ama, trocar confidências e abrir o coração. DICA: respeite seus limites e não se exija demais.



Aquário

Aproveite a fase para cuidar de tudo o que exige tato, cortesia e capacidade de comunicação. Isso porque o Sol e a Lua lhe ajudam a abrir seus canais de contato com o mundo e lhe estimulam a se entrosar melhor com todos. DICA: você está em condições de colocar-se no lugar dos outros e pode compreender melhor os sentimentos alheios.



Peixes

Sua capacidade de realização anda mais marcante ainda agora, que o Sol e a Lua vibram harmoniosamente em seu setor material. Junto com Marte e Júpiter, esses astros lhe prometem uma Lunação produtiva, durante a qual será mais fácil executar seus planos. DICA: você tende a transmitir maior sensação de segurança e estabilidade a quem ama.