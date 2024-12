Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (1/12)

É Lua Nova em Sagitário. É o início de um ciclo de 29 dias repleto de motivação e entusiasmo. Este período é propício para romper barreiras e alinhar-se com sua verdade interior, deixando para trás inverdades e focando no que realmente importa para você. É um momento de oportunidades ao seu redor; leve a sério suas crenças e valores. Embora dezembro possa ser um mês potente, também pode trazer certa desordem. Talvez você não encontre todas as respostas ou veja resultados imediatos, mas o segredo está em buscar sua verdade, que pode estar mais próxima do que imagina. Uma grande transformação pode ocorrer por meio de uma pessoa próxima ou de uma conversa despretensiosa. Portanto, não se isole; mantenha-se aberto às conexões ao seu redor.



É importante notar que, durante este período, Mercúrio está retrógrado em Sagitário, o que pede revisão de planos e cautela na comunicação. Recomenda-se revisar cada passo para evitar surpresas desagradáveis, pois podem ocorrer imprevistos com pagamentos, respostas e comunicação.



Além disso, a Lua Nova em Sagitário forma um aspecto tenso com Júpiter em Gêmeos e Saturno em Peixes, mas também um excelente aspecto com Marte em Leão. Este período promete dias de inspiração, busca por propósito e a necessidade de olhar para frente, mas sempre com os pés no chão para concretizar planos e projetos.



Aproveite este ciclo para definir suas energias e temas para os próximos 30 dias, alinhando-se com suas verdadeiras intenções e objetivos. Este é o momento de sonhar, arriscar e agir, sempre com responsabilidade e planejamento

Áries

É hora de expandir sua mente! Invista em novos aprendizados, cursos ou planeje uma viagem que conecte você a novos horizontes. Este é o momento de sair da rotina e abraçar o desconhecido. O que você quer aprender para crescer?

Touro

Olhe para as suas finanças e parcerias. Talvez seja o momento de rever acordos ou iniciar investimentos em algo que pode transformar sua vida. Solte o que não serve mais para abrir espaço ao novo.

Gêmeos

Com Júpiter no seu signo, a Lua Nova ilumina suas conexões. Que tipo de pessoas você quer ao seu lado? Revise parcerias e invista em relações que tragam crescimento mútuo. Permita-se novos encontros.

Câncer

Hora de criar um plano que alinha sua rotina com seus objetivos. O que precisa ser ajustado no seu dia a dia para te trazer mais leveza e produtividade? Pequenas mudanças podem transformar seu bem-estar.

Leão

Reacenda sua chama criativa! Quais são os projetos e hobbies que trazem alegria? Este é um ótimo momento para expressar seus talentos ou investir em algo que te entusiasme.

Virgem

A energia da Lua Nova pede uma renovação no ambiente doméstico. Pode ser uma boa hora para reorganizar a casa, criar um espaço mais acolhedor ou mesmo resolver pendências familiares.

Libra

Sua voz pode abrir portas neste momento. Quais ideias você tem guardado? Compartilhe, escreva ou inicie um projeto ligado à comunicação. A troca de informações pode trazer insights valiosos.

Escorpião

Este ciclo destaca sua relação com o dinheiro e com o que você valoriza. Como está sua confiança em si mesmo? É o momento de planejar novos ganhos e fortalecer sua autoestima.

Sagitário

Você está em destaque! Reflita sobre quem você é e o que quer conquistar neste novo ciclo. É o momento de tomar a liderança e direcionar sua vida para algo mais autêntico.

Capricórnio

A Lua Nova te convida a olhar para dentro. Permita-se um momento de introspecção para reorganizar suas emoções e entender o que você precisa soltar. Seu crescimento começa no seu interior.

Aquário

Este ciclo favorece novos projetos em grupo ou a revisão de suas amizades. Quem está alinhado com seus ideais? É hora de investir em redes que tragam inspiração para o futuro.

Peixes

Novas oportunidades podem surgir na sua vida profissional. Avalie o que realmente tem valor e direcione sua energia para metas que façam sentido com o seu propósito. Arrisque-se a crescer!

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.