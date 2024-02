Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (11/2)

Domingo de Carnaval e de muitos devaneios. É Lua Nova no signo de Peixes. É a fase de semear e se concentrar nas intenções, nas mudanças que estão por vir e nos novos ciclos. Aproveite essa clima pisciano e sonhe, imagine, pois hoje você tem passe livre para conhecer o que ninguém compreende. O signo de Peixes é fabricante de sonhos. E se, nesse domingo de carnaval, você optou pela tranquilidade, se entregue aos silêncios, sonhos e se sinta livre para criar e conceber o que lhe dá o sentido maior de viver. A Lua e Urano em harmonia, podem te enviar um convite inusitado, aceite! Mas se você foi atrás do trio ou decidiu cair na folia, aconselho se proteger. Se proteja das águas, pois a energia pisciana sempre trás águas, muitas águas. Se proteja energeticamente, pois as energia que circulam durante o carnaval são densas. Disponibilize algum tempo para voltar-se a si próprio. Não existe outro caminho. O caminho é sempre para dentro. pois só assim a gente não se perde.

Áries

"...Atravessamos o deserto do Saara, o Sol estava quente e queimou a nossa cara"

Você está num processo de finalização, ariano(a). Mas para isso você precisa desapegar e se abrir de verdade para as novidades. Você não vai se queimar.

Touro

"Chegou a turma do funil..."

Você está sempre disposto(a) a ajudar, taurino(a). E nesse momento, seu aprendizado é sobre a força do coletivo e seu papel no coletivo. Mas muito cuidado para não idealizar demais seus amigos ou a a sua turma. Hoje você pode ter muitos insights, pegue todas as mensagens que chegam, não durma no ponto.

Gêmeos

"Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai Está chegando a hora..."

Não dá mais para fugir. Você chegou nesse mundo para fazer algo muito especial e que só você sabe fazer. Ocupe o seu lugar no mundo. Você já sabe o que não quer e anda passando por mudanças profundas. Mas chegou a ora e reagir, Aproveite esse domingo e medite sobre seus planos. Anote suas metas, planeje e confie.

"....O dia já vem raiando, meu bem. Eu tenho que ir embora..."

Câncer

"...Bandeira branca, amor. Não posso mais. Pela saudade; Que me invade eu peço paz.."

Você está buscando um significado para as coisas ao teu redor. E nessa busca por conhecimento e expansão dos seus horizontes, você pode chegar no lugar mais alto.

Leão

"...Vem, jardineira. Vem, meu amor..."

As emoções estão intensas por aí. Você está passando por transformações emocionais e espirituais profundas. É só uma crise e vai passar. Desapegue do passado.

Não fiques triste, que este mundo todo é seu..."

Virgem

"...Se você fosse sincera Ô-ô-ô-ô, Aurora

Veja só que bom que era Ô-ô-ô-ô, Aurora..."

Expresse seu amor, virginiano(a). Seja direto(a) ao falar sobre os seus sentimentos. O domingo pede uma boa conversa e alguns pingos nos is, pois pode ser que o outro não compreenda essa confusão que você carrega. Você não precisa se sacrificar por ninguém, O seu maior aprendizado do momento é sobre colocar limites nas suas relações. Chega de se anular pelo outro, seja numa parceria, seja no casamente.

Libra

....Este não ano vai ser, Igual aquele que passou, Eu não brinquei, Você também não brincou...

Você não precisa carregar o mundo nas costas, libriano(a). Muito cuidado com a sobrecarga emocional. Libere essas dores, cuide de si mesmo(a). Saturno vai cobrar de você no futuro. O que você pode fazer hoje para tornar sua rotina mais leve?

Escorpião

"...As águas vão rolar... Deixa as águas rolar"

Seu domingo transborda paixão, romance e criatividade. Aproveite para viver momentos de prazer com seu par. Se você estiver solteiro(a), o amor de carnaval, pode ser intenso. Um instante que parece eterno. Mesmo sozinho(a) ou solto(a), a sensação é de união. O seu domingo vai ser bonito.

Sagitário

"...Não vai dar? Não vai dar não? Você vai ver a grande confusão..."

Se você se sente inseguro(a) em relação as questões familiares ou inseguro(a) em relação as suas emoções, vai passar! Pode ser tenso, mas passa. Finque seus pés nas suas raízes e não se deixe se isolar..."

Capricórnio

"....Daqui não saio. Daqui ninguém me tira...!

Suavidade nas palavras, capricorniano(a). Fale ou escreva o que vem do coração. O universo está lhe exigindo muita responsabilidade em relação a tudo que você comunica, especialmente aquelas comunicação na internet. O que importa é que você seja verdadeiro(a), autêntico(a) e tudo flui. Não deixe brechas. Hoje você pode falar e vai ser ouvido e compreendido.

Aquário

"...Foi bom te ver outra vez. Tá fazendo um ano. Foi no carnaval que passou..."

Se entregue aos processos aquariano(a). O universo é sábio e ele sabe o que faz. Não tente controlar o fluxo. Aproveite o momento. "...Vou beijar-te agora. Não me leve a mal. Hoje é carnaval..."

Peixes

"Ó, abre alas, que eu quero passar..."

Sua marca no mundo é a sua sensibilidade emocional e você se ajusta facilmente a qualquer situação. Mas não deixe de estabelecer limites saudáveis e de se proteger contra influências negativas externas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.