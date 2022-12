Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (11/12)

Leão

Aquário

Escorpião

Gêmeos

Sagitário

Câncer

Capricórnio

Peixes

Virgem

Touro

Libra

Áries

Hoje a Lua passa grande parte do dia em Câncer, e entra em Leão às 17 horas. A oposição que a Lua está formando com Plutão pode ocasionar um desgaste nas relações, principalmente se estiverem passando momentos com a família neste domingo. É preciso nos atentar às emoções já que, quando a Lua está em Câncer, é normal acabarmos descontando nossas emoções nos excessos - seja de culpa, de discussões, de negativismo ou até de comida. Com a entrada da Lua em Leão no final do dia, precisaremos refletir sobre o que sentimos sobre nós mesmos. Você se sente amado por você mesmo com base em suas próprias atitudes? Você tem dado ouvidos ao que sua essência pede? Muitas vezes deixamos de lado o que nos nutre, e focamos em como as outras pessoas nos tratam, ou como gostaríamos de nos sentir. Por isso, é importante refletir sobre como esse acolhimento tem acontecido, e como você tem respeitado o que é importante para si mesmo.Os trânsitos que vêm ocorrendo atualmente acabam trazendo desafios quanto à impulsividade e à necessidade de passar por certa mudança de comportamento, para agir de forma mais assertiva. É importante se conectar com você mesmo e buscar um equilíbrio entre os impulsos e a razão.Com a presença da Lua em Câncer, você, aquariano, pode ter dificuldades de se expressar emocionalmente. Aproveite esse domingo para nutrir suas relações. Você pode fazer uma refeição junto com quem ama, sair para passear ou mesmo ter conversas sobre futuro e metas juntos.A Lua em Câncer hoje forma uma oposição com seu planeta regente, Plutão, pedindo que você busque por transformações mais profundas em relação a suas emoções e desejos.A Lua em Câncer forma oposição com Plutão em Capricórnio durante a parte da manhã, fazendo com que você fique mais tenso e acabe sentindo certa dificuldade para se comunicar. Permita-se tirar um tempo só para você neste domingo.A entrada de Vênus em Capricórnio, que aconteceu ontem, vem pedindo que você seja mais consistente com suas decisões e com seu tempo. Reflita sobre a importância de priorizar relações de qualidade das suas relações, e não a quantidade de pessoas ao seu redor.Aproveite esse finalzinho da Lua em seu signo para se relacionar com as pessoas que ama e demonstrar como são importantes para sua caminhada. Contudo, não deixe que os momentos desafiadores determinem sua forma de agir e o seu humor durante o resto do dia.A entrada de Vênus em seu signo ontem pede que você esteja mais atento às suas finanças, e para as coisas que trazem mais acolhimento e aconchego para a sua vida. O senso de responsabilidade sobre si mesmo vem se amplificando. Observe seus sentimentos com cuidado e acolhimento.As pessoas de Peixes podem se sentir motivadas a buscar mais equilíbrio e racionalidade sobre si mesmas. Tente acolher seus sentimentos sob uma nova perspectiva, focando no que você pode aprender para evoluir, sem se prender tanto às preocupações.A Lua em Câncer pede que você busque entender o seu potencial. Reflita sobre como você tem se conectado com as outras pessoas. Além disso, Mercúrio em Capricórnio vem pedindo que seja mais prático e objetivo, sem prolongar o que tem te deixado triste e ansioso.Com a volta do movimento direto de Netuno que ocorreu no início do mês, você é chamado para se conectar mais aos seus sonhos e à necessidade de se movimentar em busca de realizá-los. A Lua em Câncer ativa seus sentimentos em relação a essas mudanças. Aproveite esse momento para refletir se seus passos estão sendo alinhados ao que você deseja.Vênus, seu planeta regente, está em um signo de Terra, pedindo que seja mais prático e consistente com seus valores. Busque planejar suas metas, tire um tempo para observar como vem gastando sua energia com aquilo que já não é mais prioridade. É essencial que busque qualidade nas suas relações e interações.A presença da Lua em Câncer pode gerar um aspecto desafiador para as pessoas de Áries, por deixar você mais melancólico e dependente da atenção das outras pessoas. Entenda que seu lado emocional traz demandas que precisam ser nutridas, mas não só por quem ama, mas por você mesmo.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.