Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (1º/10)

A Lua segue no signo de Touro, muito cuidado para não priorizar as situações que te prendem na zona de conforto. Conforto será a palavra-chave do dia. Cuide de você mesmo(a), perceba a sua natureza, se mime e sinta a calmaria. Hoje o domingo será calmo e mais produtivo.

Mergulhe nos silêncios entre as palavras. A noite a Lua chega pertinho de Júpiter e esse encontro simboliza otimismo, confiança e a energia criativa. Aproveite o domingo e se entregue aos prazeres.

Áries

Você anda um pouco cansado, ariano(a). É como se estivesse carregando um fardo pesado nas costas. Se desfaça das expectativas e mentiras que lhe foram impostas pelos outros. Desapegue da opinião alheia e busque sua sabedoria interior. Modere os gastos.



Touro

Chegou a hora de acordar o leão adormecido dentro de você. Revise seus objetivos e se abra para as possibilidades. Você não terá mais que bancar a vítima. Tudo que você precisa agora é se libertar das restrições e conciliar seus interesses com os interesses da sua família.



Gêmeos

Hoje você estará mais proativo(a) do que todos os dias, mas não deixe de ir direto ao ponto. Seja estratégico(a). Sua mente te ajuda a encontrar as melhores soluções. O segredo é aceitar os desafios da vida e compreender que a vida é feita de altos e baixos. Lembre-se de que todas as brilhantes paradas têm um começo e um fim.



Câncer

Por onde anda sua espontaneidade e vulnerabilidade, canceriano(a)? Tome uma respiração profunda, afrouxe a gravata e passe a cuidar das coisas com calma. Não deixe seu mundo tão organizado, perfeito e sem vida. Arrisque suas limitações e aprenda a perder.



Leão

Se você tiver estrutura, organização e regras, você alcançará os melhores resultados. Pare de fazer concessões., pois agora você já sabe o que quer. Assuma seu poder e cuidado com a teimosia, as coisas não vão sair do seu jeito. Aceite as mudanças, elas são necessárias.



Virgem

As transformações não para, virginiano(a). Isto é o que acontece quando nos esquecemos de que a mente foi feita para servir, e começamos a permitir que ela dirija a nossa vida. Chegou a hora de romper com esses pensamentos e se libertar das restrições. Dê boas vindas aos novos desafios.



Libra

Quando ouvimos a palavra renascimento é inevitável não associarmos a algo novo, a um novo começo ou até mesmo a um novo nascimento. Este é um tempo de crescimento e mudança. Se entregue ao fluxo, você não pode mais ficar preso(a) a uma falsa sensação de poder.



Escorpião

Hoje é aquele dia de rever as parcerias, escorpiano(a). Seja verdadeiro e autêntico com você. Não resista às mudanças. Chegou a hora de deixar o controle de lado e se preparar para as mudanças necessárias para o seu progresso.



Sagitário

Você tenta criar rotinas seguras, contrárias à espontaneidade. Mas você esgotou toda sua energia vital nos esforços que fez para se manter em funcionamento. Vôce esteve tão ocupada “mantendo as partes ligadas entre si” e “assegurando-se de que tudo funcionava bem”, que se esqueceu de descansar de verdade. Sem dúvida, esse personagem não pode permitir-se qualquer distração.



Capricornio

Você está pronto(a) para um novo começo, capricorniano(a)? O que quer que esteja acontecendo, uma nova fase em sua vida está começando agora. Não tema a mudança e tome uma atitude para ser feliz. Aproveite o domingo para relaxar. Relaxa e confia na vida, pois tudo está acontecendo como deveria.

Aquário

É hora de deixar as amarras para trás e não temer a perda de algo que será em breve substituído. Abrace a mudança e siga o fluxo. Você está tão obcecado(a) com as perdas que não consegue ver o que está para receber.

Peixes

Paciência, pisciano(a). Você está chegando numa fase super positiva, não deixe de expressar suas ideias. Não tente controlar nada, se entregue ao fluxo. Eu sei que a exaustão bateu à sua porta, mas a vida não é um negócio para ser administrado: é um mistério a ser vivido.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.