Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (10/4)

A Lua em Leão pode despertar a vontade de se sentir visto, reconhecido e apreciado. Esse é um bom momento para refletir sobre as coisas que você faz com o intuito de se sentir aceito e pertencente em certos meios. Qualquer relacionamento que você construir ao longo da vida será com base naquele que você tem consigo mesmo. Para realmente compreender tudo o que você está vivendo nesse momento, é preciso olhar para dentro de si mesmo e encontrar suas feridas. Não é possível cuidar de algo que você ignora e, assim como feridas físicas, as emoções precisam de atenção, dedicação e persistência para serem curadas. As relações que você constrói ao longo da vida tem o poder de te fazer ser uma pessoa melhor e são um reflexo do que você entrega para o mundo. Por isso, não é preciso ter medo ou deixar que o orgulho te impeça de reconhecer suas limitações, porque apenas assim é possível se tornar a melhor versão de si mesmo a cada dia.A influência dos signos de água pode te levar a querer receber mais do que doar, mesmo que não perceba isso. Lembre-se que em todo tipo de relação, principalmente as românticas, deve haver equilíbrio em todos os sentidos. Caso precise de um tempo sozinho, se respeite, mas seja gentil ao comunicar isso.Os nativos de Capricórnio podem acabar se envolvendo em brigas hoje, porque o seu humor fica instável e qualquer problema pode parecer o fim do mundo. Tenha cuidado para não reagir de forma agressiva e acabar magoando alguém importante. Saiba que é necessário estar calmo para que o diálogo não se torne um grande conflito.Os librianos tendem a fazer ‘tempestade em copo d’água’ quando Marte está em Peixes, porque sentem tudo de forma ainda mais intensa - seja amor ou ódio. Lembre-se que, para dialogar, é preciso estar calmo, para não tirar conclusões precipitadas e acabar ficando feliz demais (e depois sentir-se decepcionado) ou triste demais (e depois ver que ‘nem era tudo isso’).Hoje a Lua está transitando por Leão, o que nos deixa mais te deixa mais animados. Porém, quando somado ao posicionamento de Marte em Peixes, esse posicionamento lunar pode fazer com que você fique muito dramático. Por isso, procure dar atenção às suas necessidades físicas e emocionais.A emotividade aflorada representa um perigo, porque tendemos a interpretar mal a intenção das outras pessoas ou a dar valor excessivo a pequenos problemas e desentendimentos. Por isso, é preciso tomar cuidado para que suas ações não façam com que o seu dia seja ainda mais difícil.Os nativos de Gêmeos se sentem mais vulneráveis e sensíveis quando Marte está em Peixes, principalmente porque a sua sensibilidade está aflorada devido ao posicionamento de Marte em Peixes. Você pode encontrar conforto desabafando com um amigo sobre o que está passando, isso pode te ajudar a organizar melhor as ideias.Hoje é um dia interessante para cuidar de si mesmo com carinho. Você pode fazer um momento spa, preparar algo gostoso para comer ou fazer algo que seja relaxante para você e para alguém especial. Tente dar mais atenção a quem mora com você.Os nativos de Escorpião tendem a se sentir especialmente magoados por tudo que é dito em momentos estressantes, em que somos influenciados pelo posicionamento de Marte em Peixes. Você pode ter dificuldade para perceber que você mesmo pode estar iniciando conflitos por não saber quando suas expectativas são quebradas.A presença de Marte em Peixes faz com que você esteja mais disponível e carinhoso, o que também espera da outra pessoa. Porém, é preciso ter cuidado para não colocar muitas expectativas em quem você se relaciona e acabar sentindo-se decepcionado por algo que você mesmo inventou.As energias piscianas podem evidenciar a sensibilidade no sentido positivo, caso tenhamos cuidado para não levar tudo para o lado pessoal, dramatizando todas as situações. Quando conseguimos integrar bem as vibrações desse signo, nos sentimos felizes ao cuidar das pessoas amadas e ao compartilhar momentos com elas.A emotividade aflorada representa um perigo, porque tendemos a interpretar mal a intenção das outras pessoas ou a dar valor excessivo a pequenos problemas e desentendimentos. Por isso, é preciso tomar cuidado para que suas ações não façam com que o seu dia seja ainda mais difícil.Com a influência de Peixes, os virginianos se sentem irritados com os seus próprios sentimentos, porque se torna mais difícil controlá-los. Lembre-se que a sua falta de habilidade para lidar com suas emoções não é culpa dos outros. É necessário aprender a acolher os seus sentimentos.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.