Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (10/10)

Hoje a Lua continua transitando por Sagitário, o que nos ajuda a terminar a semana sem sentir aquele desânimo de domingo de forma tão intensa. Além disso, outro trânsito muito benéfico que acontece hoje e favorece a próxima semana é o fim da retrogradação de Saturno.

Quando esse planeta começa a caminhar para frente depois de um longo período de retrogradação, é hora de firmar suas decisões e construir pilares. Como outros astros também estão retrogradando, as últimas semanas foram marcadas por uma energia de profunda reflexão, desconstrução e resgate de nós mesmos.

É preciso nos despir das crenças limitantes, das expectativas que colocamos nos outros e da necessidade de agradar quem amamos para entrar em contato com a nossa essência. Saturno é o primeiro entre os astros que estão retrógrados a retomar o seu trânsito normal, e a sua energia de disciplina e sabedoria nos mostra a necessidade de sermos mais fiéis a nós mesmos, nos comprometendo verdadeiramente com as metas que traçarmos neste momento.

Aquário

A influência de Vênus em Sagitário e a volta do trânsito usual de Saturno faz com que você perceba a necessidade de realinhar as expectativas com a realidade. Saturno cobra uma postura mais pé no chão, que te ajuda a lidar de forma mais prática e assertiva com aquilo que não aconteceu de acordo com o que você esperava.

Capricórnio

Durante a retrogradação de Saturno, seu planeta regente, você precisou reavaliar negociações e retomar o planejamento de suas metas. Agora, voltando a transitar normalmente, Saturno traz boas oportunidades, mas será necessário ter maior flexibilidade e ponderação, além de um forte exercício de escuta. Qualquer caminho que não vai de encontro com seus ideais já não tem mais espaço e vai causando cada vez mais incômodo.

Escorpião

As coisas podem estar parecendo confusas, mas isso faz parte do processo de transformação e de autoconhecimento. O fim da retrogradação de Saturno faz com que as coisas comecem a fazer mais sentido, mas é algo gradual. É preciso olhar para dentro e encontrar o seu propósito para que as coisas fluam com mais naturalidade.

Câncer

As energias sagitarianas e o fim da retrogradação de Saturno evidenciam a necessidade de pensar mais em você mesmo, se libertando de tudo aquilo que está te fazendo sentir sobrecarregado e oprimido de alguma forma. Você pode estar travando o seu desenvolvimento pessoal por tomar responsabilidades que não são suas.

Leão

A influência de Sagitário está evidenciando seus impulsos e o movimento de Saturno indica um momento de transformação em suas relações. Porém, até o dia 18 não é indicado tomar decisões definitivas. Dê tempo ao tempo e tome distância se necessário for. Lembre-se que é melhor não falar nada quando não temos algo construtivo para dizer.

Libra

O fim de Saturno retrógrado somado às energias de Vênus, seu planeta regente, em Sagitário indica um momento em que você pode retomar projetos pessoais, reencontrar antigas paixões ou começar novos hobbies. A intenção é que essas atividades te ajudem a se conhecer de forma diferente e mais livre, para desenvolver a autoconfiança.

Sagitário

A forte influência de Libra evidencia a necessidade de aprender a trabalhar melhor em grupo, principalmente no trabalho. A princípio as coisas podem parecer caóticas, mas observando os problemas é possível identificar os pontos que precisam de melhorias. Isso pode começar com jogos em casa, que ajudam a desenvolver o espírito de equipe.

Virgem

O fim da retrogradação de Saturno traz uma energia de conclusão. Nas últimas semanas, você foi levado a repensar onde tem colocado sua energia e agora pode começar a transformar aquilo que você percebeu que não vale a pena. Além disso, a influência de Sagitário indica a necessidade de buscar mais prazer em sua vida íntima, sem tantas cobranças.

Peixes

A quadratura que se forma entre a Lua e Netuno (planeta regente de Peixes) hoje representa um desafio para que você mantenha a fé e o pensamento positivo. Saturno traz a energia de disciplina e foco, te ajudando a lidar com a vontade de jogar tudo pro ar. É preciso colocar os pés no chão e lidar com a realidade nua e crua para alcançar seus objetivos.

Áries

O fim do período de retrogradação de Saturno traz uma energia de conclusão, marcando o final de um capítulo e indicando que alguns processos desafiadores que você estava vivendo estão chegando ao fim. É preciso ter cuidado para não ser resistente às mudanças, porque esse é um momento de renovação em sua vida amorosa e também nas amizades.

Touro

Com o fim de Saturno retrógrado, esse é um bom momento para dialogar com pessoas que têm um ponto de vista diferente do seu, para tentar conciliar interesses e visões de mundo. Isso te ajuda a ter mais consciência das suas decisões, já que você é levado a confrontar suas crenças e avaliar se elas realmente fazem sentido para você. É preciso ter cuidado com as falhas na comunicação e com a impaciência.

Gêmeos

O contexto astrológico está deixando cada vez mais claro a necessidade de encarar suas sombras de frente e perceber quais rupturas são necessárias. Algumas coisas que parecem travadas e bloqueadas começam a se desenvolver melhor, mas é preciso não ter pressa em acelerar essas vivências, afinal, seu planeta regente fica retrógrado até dia 18 deste mês.