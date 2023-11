Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (05/11)

Estamos finalizando o ciclo lunar, iniciado com a lua nova em Libra no dia 14/10. A lua começa a minguar no signo de Leão, reforçando nosso valor e nossa autoestima. Seremos empurrados a colocar um ponto final em situações ou relações nas quais não nos sentimos mais valorizados. Todos nós temos a energia leonina em alguma área da nossa vida. E é nessa área que devemos priorizar a felicidade. A lua minguante sugere recolhimento e interiorização. Revise os últimos resultados. Não resista, apenas aceite e se adapte. Os conflitos perdem força e não vão nos impactar mais como antes. É fácil largar, deixar de lado. Chegou a hora de fazer os cortes. Deixe minguar tudo aquilo que tira seu brilho, vitalidade, criatividade e disposição.

O que ou quem está tirando o seu entusiasmo? Até o dia 12/11 levante acampamento, limpe o terreno e descanse. Armazene força para próxima fase.

O domingo pode ser tenso. A Lua no signo de Leão não está nada amigável. Ao longo do dia, ela vai desafiar o Sol, Marte e Urano. Nada fica muito claro e as interações não fluem. As pessoas não se entendem e no período da noite a ansiedade toma de conta. Se você tiver algo programado, chegue mais cedo.

Áries

Aproveite a Lua minguante em Leão e faça os cortes necessários. Olhe para sua vida e observe como você se sente em relação às suas vitórias ou aos insucessos. O que está tirando sua paz? Na dúvida, fique com aquele ou aquilo que te valorize mais, ou que você seja mais feliz fazendo.

Touro

Reflita e tente avaliar seus relacionamentos mais íntimos. Os próximos dias são muito mais para pensar e reavaliar sua vida amorosa e relações familiares. Não comece ou recomece nada. Aproveite para se livrar das dúvidas que lhe amedrontam.

Gêmeos

A Lua Minguante em Leão pede que você finalize um assunto ou alguma conversa que ficou pendente. Faça uma limpeza nos seus papéis. Finalize cursos, textos e leituras que você precisa terminar. Corte o excesso de informações e demandas.

Câncer

A lua minguante em Leão favorece a organização do orçamento. Se possível quite suas dívidas ou faça cortes e diminua seus gastos. Você não precisa ter todas as respostas agora. Respeite os processos, aos poucos você vai compreender os planos que o universo tem para você.

Leão

A lua minguante no seu signo te dá o empurrãozinho necessário para encerrar ciclos. Arrume sua casa, guardaroupa e encerre as atividades que não fazem mais sentido para você.

Você não precisa de aprovação, foque em si mesmo(a). Tudo é consequência.

Virgem

A lua minguante que começa hoje é um convite para você interiorizar e olhar para as suas ansiedades. Será que essa ansiedade tem haver com medos e

inseguranças. Acolha seus medos e deixe pra lá a crença de que você precisa ter tudo sob controle. Deixe a vida te surpreender, você não precisa planejar cada detalhe.

Libra

Redirecione sua energia para o que realmente importa. Sabe aquele projeto que você sempre quis tirar do papel? Ou aquela tarefa pendente que parece nunca terminar? Esse é o momento ideal para focar nesse projeto ou finalizar pendências. Tudo que você precisa agora e se concentrar em você e na sua harmonia interior.

Escorpião

Agora você pode dar aquele empurrãozinho na sua vida profissional. Se você está num trabalho que não te faz feliz ou se arrastando em tarefas sem nenhum entusiasmo, é hora de colocar um ponto final. Avalie suas prioridades e perceba que talvez seja o momento de buscar uma nova oportunidade ou se organizar para lançar um projeto na próxima lua nova. Você precisa tomar uma decisão.

Sagitário

Repense seus planos e finalize pendências. É hora de parar de procrastinar. A lua minguante vai te ajudar a resolver as pendências. Não deixe nada para depois. Pode ser que você precise fazer escolhas difíceis, mas necessárias. Não vai ser fácil manter o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional.

Capricórnio

A Lua Minguante em Leão vem para lembrar que é hora de finalizar assuntos pendentes, talvez algo que você vem arrastando desde o último ciclo lunar. Então, antes de embarcar em algo novo, que tal arrumar a casa primeiro? Não inicie nada agora, deixe para o dia 13/11.

Aquário

Renove o modo como você lida com o dinheiro e como você se relaciona. O universo insiste que você coloque um ponto final nas situações que não te deixam feliz. Abra espaço para relações mais saudáveis e prazerosas. Tudo que você não gosta é de ficar preso(a).

Peixes

A Lua Minguante chega para ajudar você a colocar um ponto final em certos hábitos pouco saudáveis que têm afetado sua saúde e bem-estar. Cuidado com os excessos de expectativas. Não se iluda. Saturno está exigindo muito de você.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.