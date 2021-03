Horóscopo de Gêmeos hoje, 3 de março de 2021

Hoje a Lua está em Escorpião e faz uma quadratura com Mercúrio, o planeta das comunicações, que está em Aquário. A quadratura é um aspecto delicado que sempre gera tensão e, quando acontece entre esses dois astros, nos traz confusão mental e dificulta diálogos, o que pode gerar conflitos.

A Lua também está fazendo um trígono com Neturno e, apesar dessa angulação ser considerada positiva na astrologia, essa em especial carrega muita sensibilidade por envolver planetas e signos de Água, o que deixa as emoções afloradas e nós ficamos mais impressionáveis. Por isso, tenha cuidado para não se magoar com situações que seriam consideradas superficiais em outros dias.

GÊMEOS

Mercúrio é seu planeta regente e, por isso, o aspecto tenso que ele faz com a Lua hoje te afeta diretamente. Você se sente impotente porque sua expressividade é muito afetada e, para amenizar isso, procure ter calma para conversar e evitar desentendimentos desnecessários. Como que hoje todos estarão mais emotivos, é um bom dia para surpreender pessoas importantes para amenizar qualquer tensão que possa estar acontecendo entre vocês.

