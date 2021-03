Horóscopo de Escorpião hoje, 8 de março de 2021

A semana se inicia com uma conjunção entre a Lua e Plutão em Capricórnio. A proximidade desses astros provoca sentimentos intensos e difíceis de lidar, pois incita transformações e faz emergir as energias capricornianas que nos deixam mais críticos, ativam o desejo por controle e geram emoções mais sólidas.

Porém, a presença do Sol e de Vênus em Peixes aflora a sensibilidade e esse contexto gera confusão interna, pois ficamos divididos entre a razão e a emoção. A desordem mental pode ser expressada por oscilações de humor, reações exageradas para algo que geralmente passaria despercebido e descaso para situações que precisam da sua atenção.

Sabendo disso, fique atento para não gerar conflitos desnecessários e organize seu dia para ordenar suas prioridades. Aproveite para analisar o que você tem valorizado no seu dia a dia e reflita se você tem dado a devida importância para sua vida pessoal. Dedique algum tempo a si mesmo! Seja conectando-se a pessoas amadas ou fazendo alguma atividade que te proporcione relaxamento.

ESCORPIÃO

Você, escorpiano, tende a sentir facilidade para se adaptar a situações adversas e dar o melhor de si. Aproveite essa habilidade para lidar com os desafios que vão surgir ao longo do dia e identifique o que você pode aprender com cada um deles. Além disso, você pode sentir a necessidade de ficar mais reservado e deve respeitar isso.

