Horóscopo de Escorpião hoje, 2 de março de 2021

Hoje a Lua está fazendo um trígono com Saturno e, apesar de essa angulação entre planetas ser considerada positiva, a Lua rege as nossas emoções e está em Libra, um signo marcado pela indecisão; enquanto Saturno é um planeta relacionado à rigidez e à sabedoria. Sendo assim, percebe-se uma discordância entre as tendências trazidas por esse posicionamento, então tenha paciência para acolher seus sentimentos nesse momento!

Você deve aproveitar essas energias como uma oportunidade de encarar suas fragilidades emocionais e transmutá-las. É um dia delicado para suas relações, por isso tenha cuidado para não tomar alguma atitude impensada.

ESCORPIÃO

Hoje é um dia em que suas emoções estarão inconstantes e, por isso, é mais interessante que você fique instrospectivo para compreender verdadeiramente o que está se passando internamente antes de externar alguma coisa. Escrever uma carta para si mesmo auxilia esse processo! Isso te ajuda a organizar as ideias e chegar a conclusões e soluções mais assertivas.

