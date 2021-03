Horóscopo de Escorpião hoje, 11 de março de 2021

Hoje a Lua fica fora de curso até às 11:44, o que configura um período em que ficamos mais cansados e distraídos, dificultando a execução mesmo das tarefas mais simples, além de aumentar as chances de contratempos, atrasos e confusões. Sabendo disso, procure deixar os compromissos e afazeres mais trabalhosos para a parte da tarde, para que eles fluam com mais facilidade; mas, se não for possível, tenha paciência e acorde mais cedo para conseguir lidar com os possíveis imprevistos com mais tempo.

Após esse horário a Lua entra em Peixes, onde o Sol está caminhando lado a lado com Netuno desde ontem e isso pode nos fazer sentir sobrecarregados e emotivos, nos desafiando a encarar nossos problemas com mais leveza. Por isso, mentalize durante o dia o mantra: 'entrego, confio, aceito e agradeço' e tente internalizar essas palavras verdadeiramente, procurando ancorar-se em sua fé (seja ela no Universo, em Deus, no destino...).

ESCORPIÃO

O posicionamento tenso dos astros hoje solicita um dia mais calmo. Sendo assim, acolha suas emoções com carinho, mas não expresse nem decida nada que tenha sido impulsionado por sensações que surgiram hoje. Todos estão mais sensíveis e isso pode ser positivo ou catastrófico! Transmute as tendências negativas sendo mais tolerante.

*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.