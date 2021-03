Horóscopo de Capricórnio hoje, 9 de março de 2021

Hoje a Lua - planeta que rege as emoções - entra em Aquário e nos deixa mais observadores e visionários, além de despertar críticas construtivas que abrem nossa mente para novas possibilidades. Entretanto, o ceticismo aquariano somado à conjunção que a Lua está fazendo com Júpiter (astro que se relaciona à rigidez e ao autocontrole) pode fazer com que você negue os sentimentos irracionais, com um tom de superioridade. Na verdade, 'sentimento irracional' é uma redundância, dado que a racionalidade é apenas a maneira que utilizamos para organizar o fluxo de ideias, mas as nossas sensações são movidas pela parte inconsciente da mente, a qual não temos a habilidade de monitorar ou conter.

Sendo assim, é importante que você acesse as energias piscianas que estão em alta nesse momento para reconhecer que não precisamos - e nem devemos - ser lógicos o tempo inteiro, pois isso nos impede de estar em contato com a totalidade do nosso ser e gera uma espécie de dissociação com nossa intuição e sensibilidade. Exercite a sua introspecção para se conectar a si mesmo!

CAPRICÓRNIO

A proximidade entre a Lua e Saturno - seu planeta regente - configura um bom momento para que você se dedique no trabalho e resolva pendências. Contudo, lembre-se que essa não é a única área da sua vida que precisa de atenção! Estar próximo a sua família é uma boa maneira de integrar as energias piscianas.

