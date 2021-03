Horóscopo de Capricórnio hoje, 7 de março

Nesse domingo você se sentirá um pouco melhor, depois de uma semana marcada por muitos aspectos tensos acontecendo no céu. A Lua em Capricórnio está fazendo um trígono com Mercúrio em Touro hoje, e isso te ajuda a lidar com os conflitos internos ou externos que estavam acontecendo envolvendo suas relações, em especial amorosas. Esse aspecto é bom para que possamos estabelecer novos modelos de relacionamento ou repensar e dialogar sobre as mudanças que você vêm sentindo ser necessárias.



A conjunção entre Vênus, Netuno e o Sol é propícia para reconhecer as lições que os últimos desafios nos trouxeram, mas você deve ter cuidado para não se iludir com impressões idealizadas.

CAPRICÓRNIO

Lua entra no seu signo hoje e após dias marcados por intesos desconfortos emocionais você retorma certo controle dos seus sentimentos e isso te alivia. Aproveite para se expressar para pessoas importantes que podem ter sido afetadas pela sua confusão mental recente e aproveite o domingo para recarregar suas baterias.

