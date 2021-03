Horóscopo de Capricórnio hoje, 4 de março de 2021

A Lua se torna minguante hoje e essa é a última fase do ciclo lunar, que nos desafia a transformar tudo aquilo que não faz mais sentido para que nós possamos inaugurar um momento de mais leveza em nossas vidas. Como a Lua está em Sagitário e fortes energias aquarianas estão influenciando esse ano inteiro, você sente impulsos expansivos e libertários e deve tomar cuidado para que isso não afete suas relações de forma negativa.

Utilize as energias despertas pela presença do Sol e de Vênus em Peixes para ser mais empático e sensível, além de aproveitar a introspecção trazida por esses posicionamentos para compreender melhor as mudanças que você deseja fazer.

CAPRICÓRNIO

"Você deve aproveitar que o cenário astrológico do momento facilita a introspecção para acolher seus sentimentos. Isso não é uma tarefa fácil para você, já que Capricórnio é caracterizado por ser fixo, direto e controlador. Dar espaço para compreender suas emoções exige que você abra mão disso, mas é importante para a sua evolução pessoal e ajudará suas relações.

