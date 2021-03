Horóscopo de Câncer hoje, 7 de março

Nesse domingo você se sentirá um pouco melhor, depois de uma semana marcada por muitos aspectos tensos acontecendo no céu. A Lua em Capricórnio está fazendo um trígono com Mercúrio em Touro hoje, e isso te ajuda a lidar com os conflitos internos ou externos que estavam acontecendo envolvendo suas relações, em especial amorosas. Esse aspecto é bom para que possamos estabelecer novos modelos de relacionamento ou repensar e dialogar sobre as mudanças que você vêm sentindo ser necessárias.



A conjunção entre Vênus, Netuno e o Sol é propícia para reconhecer as lições que os últimos desafios nos trouxeram, mas você deve ter cuidado para não se iludir com impressões idealizadas.

CÂNCER

Hoje a Lua está em Capricórnio, que é seu signo complementar e isso significa que ele desperta em você as questões que você mais precisa evoluir. Por isso, você se sentirá desconfortável e não terá facilidade para compreender seus sentimentos hoje, mas não fuja desses desafios! Preste atenção quilo que te incomodará ao logo do dia, pois isso te mostrará os traços que você precisa evoluir.



