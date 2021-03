Horóscopo de Câncer hoje, 10 de março de 2021

A conjunção exata que acontece entre o Sol e Netuno em Peixes hoje e amanhã configura um momento muito especial, em que temos a capacidade de nos conectar verdadeiramente à nossa intuição e a nossa espiritualidade. A atual configuração astrológica desperta muita inspiração, mas também nos concede mais sensibilidade e empatia e isso pode gerar desânimo e frustração, devido às perdas pela pandemia.

Mesmo que você não esteja vivendo o luto de forma direta, todos estamos profundamente conectados ao coletivo de forma inconsciente e, por isso, devemos ter cuidado para não ceder ao escapismo e procurar conforto em métodos que não serão benéficos à longo prazo.

Além disso, a Lua se encontra com Júpiter hoje às 13:30 e com Mercúrio às 22:15, e esse contexto faz com que estejamos mais despertos para perceber insights e sentimentos importantes. Sendo assim, é um ótimo dia para mentalizar e realmente botar no papel tudo o que você deseja alcançar (no âmbito emocional, espiritual e material), meditar e se atentar aos seus sonhos durante a noite, pois eles podem trazer mensagens.

CÂNCER

Os cancerianos têm traços parecidos com os nativos de Peixes, pois ambos são regidos pelo elemento água. Por isso, a sua sensibilidade está atenuada e você deve ficar atento para não ceder ao drama e se magoar com situações desnecessárias. Aproveite esse momento para aprender a escutar sua intuição e se conectar com sua essência.

