Horóscopo de Áries hoje, 4 de março de 2021

A Lua se torna minguante hoje e essa é a última fase do ciclo lunar, que nos desafia a transformar tudo aquilo que não faz mais sentido para que nós possamos inaugurar um momento de mais leveza em nossas vidas. Como a Lua está em Sagitário e fortes energias aquarianas estão influenciando esse ano inteiro, você sente impulsos expansivos e libertários e deve tomar cuidado para que isso não afete suas relações de forma negativa.

Utilize as energias despertas pela presença do Sol e de Vênus em Peixes para ser mais empático e sensível, além de aproveitar a introspecção trazida por esses posicionamentos para compreender melhor as mudanças que você deseja fazer.

ÁRIES

Hoje a Lua minguante influenciada pelas energias sagitarianas faz com que seja um ótimo momento para que você desapegue de vez dos padrões que estão se configurando como um obstáculo. Você tem refletido sobre a necessidade de espaço nas suas relações e esse posicionamento da Lua faz com que você se sinta ainda mais independente. Cuidado para que isso não magoe pessoas amadas.

*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.